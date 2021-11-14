هنري: بنزيما كان خادمًا لرونالدو

يرى تييري هنري أسطورة منتخب فرنسا أن الأداء الذي يقدمه كريم بنزيما وكيليان مبابي مع "الديوك" يعد ساحرًا للغاية.

هنري، مستشار شركة أمازون والمدرب المساعد لمنتخب بلجيكا، أجرى مقابلة مطولة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش" الأسبوعية الفرنسية، تحدث خلالها عن عدد من الأمور، أبرزها صراع النسخة الحالية من الكرة الذهبية.

ماذا قال هنري عن الدوري الفرنسي؟

وفي البداية تحدث هنري عن سمعة الدوري الفرنسي بأنه "دوري المزراعين"، وقال أسطورة آرسنال الإنجليزي: "لم تكن سمعة بل حقيقة واقعة، لقد نشأت وأنا أسمع هذه الجملة".

وأضاف: "لم يكن لدينا هدف ونحن نلعب في الدوري الفرنسي، ولم نكن نكترث، تلك كانت الأساسيات، لكن في إنجلترا كنا نقول هيا لنحقق الفوز".

وأضاف: "في السنوات الأخيرة، أصبحنا نرى المزيد من الضغط العالي، نرى ذلك مع أندية مثل كليرمونت أو أنجيه، صحيح أنها لا تحقق الفوز دائمًا، لكن الدوري أصبح مفتوحًا".

ما هو رأي هنري في أسلوب باريس سان جيرمان؟

وقال هنري عن العمل الذي يجب أن يقوم به باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي: "الأمور تكون دائمًا تحت المنظار عندهم، لأنه فريق يملك لاعبين رائعين".

وأضاف: "بدون منح ماوريسيو بوتشيتينو أي عذر، عندما يصل العديد من اللاعبين في نفس الوقت، لا يكون لديك وقت للعمل معهم واللعب كل يوم، ويذهبون إلى المنتخبات كلما أمكن ذلك، ولهذا لا يكون من السهل العثور على أسلوب".

ماذا قال هنري عن مبابي؟

وتطرق هنري للحديث عن كيليان مبابي قائلًا: "إنه لاعب أقدره حقًا، حين يكون مباشرًا لا يمكن إيقافه".

وأضاف: "مبابي يمكنه اللعب في كل مكان في الخط الهجومي، لا يوجد مكان محدد له، بعكس هالاند الذي يعد قلب هجوم".

وتابع: "أجد صعوبة في فهم تعرض مبابي لانتقادات كثيرة في فرنسا، ما حدث في بداية الموسم أزعجني، لأنه كان دائمًا محترفًا، علينا أن نكون سعداء بوجود لاعب مثله".

ماذا قال هنري عن بنزيما؟

وفي حديثه قال هنري عن كريم بنزيما: "لقد لعب مع كريستيانو رونالدو لفترة طويلة، وبمجرد رحيله، لمن أصبحت تذهب كل الكرات؟ ومن أصبح يتولى تنفيذ ركلات الجزاء؟".

وأضاف: "ريال مدريد الآن يلعب على وتيرة بنزيما، في الواقع لقد كان قويًا من قبل، وكريم كان يفكر أولًا في الفريق، كان يخدم رونالدو، بالنسبة لي لم يكن هناك شك في أنه قادر على أن يتولى المسؤولية".

ما هو رأي هنري في المنافسة على الكرة الذهبية؟

هنري تحدث عن الصراع المحتدم على النسخة الحالية من جائزة الكرة الذهبية.

وقال: "ليس لدي فكرة، لكن أتمنى أن يكون بنزيما أو نجولو كانتي، روبرت ليفاندوفسكي كان سيحصل على الجائزة في 2020 إذا لم تلغى".

وأضاف: "والآن سجل أيضًا 41 هدفًا في الدوري الألماني، وحطم رقم جيرد مولر، يمكننا أيضًا أن نتحدث عن جورجينيو، لقد فاز بكل شيء ممكن، وهناك ميسي، الذي فاز أخيرًا بلقب كوبا أمريكا".

هل يؤيد هنري إقامة كأس العالم كل عامين؟

يبدو هنري من المعسكر الرافض لفكرة إقامة بطولة كأس العالم كل عامين.

وقال هنري: "لقد تحدث مع بيتر شمايكل، الذي يشارك في المناقشات، لقد حلل المشروع بتفاصيله لي".

وأضاف: "سألته، ماذا عن الجانب الذهني؟ لقد كنت ألعب كل أربع سنوات ولم أكن قادرًا على الاستمرار".

وتابع: "عقليًا، متى يمكن للاعبين أن يتنفسوا؟ هل يمكن لأحد أن يجيبني؟".

واختتم هنري تصريحاته بقوله: "شخصيًا كنت أحتاج إلى شهر ونصف حتى أتعافى، والآن يريدون إقامة كأس العالم كل عامين".

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