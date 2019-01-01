هنري: لا أخشى على مستقبلي وموقف موناكو مثل أتليتكو مدريد

موناكو يسقط مرة جديدة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد تيري هنري، مدرب موناكو، أنه ليس مهتماً بتأمين مستقبله وأن تركيزه كله منصب على مساعدة فريق الإمارة الفرنسية للخروج من محنته الكروية.

وودع موناكو كأس فرنسا بعدما تلقى هزيمة جديدة، هذه المرة على ميدانه أمام ميتز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف مساء الثلاثاء.

وقال هنري بعد المباراة بالمؤتمر الصحفي: "الملاك هم من يحددون مستقبلي، أنا قلق على مستقبل موناكو وقلت ذلك بالماضي". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأتبع: "لا أريد أن يُوجه لي نفس السؤال مجدداً لأنني سأقول نفس الإجابة، أتليتكو مدريد هبط في التسعينيات بتشكيلة أقوى مننا".

وواصل الأسطورة السابقة: "سرقسطة كذلك، الأمر حدث في كل الدوريات، نحن في موقف كالحرب والتركيز على ديجون الآن".

ويحتل موناكو المرتبة قبل الأخيرة في ترتيب الدوري الفرنسي، والانتصار على ديجون لن يخرجه من المراكز الثلاثة الأخيرة.