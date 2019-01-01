هنري: أثق في نجاحي كمدرب مستقبلًا

تييري هنري يتحدث عن مستقبله كمدرب بعد فشل تجربته مع موناكو

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قال تييري هنري المدير الفني السابق لموناكو وأسطورة كرة القدم الفرنسية إنه واثق من نجاح تجربته كمدرب في المستقبل.

وكان هنري قد استهل مشواره التدريبي كمساعد لروبيرتو مارتينيز في منتخب بلجيكا، قبل أن يمر بتجربة قصيرة كمدير فني مع موناكو.

وحول مستقبله قال هنري إن التجربة الأولى التي لم تكن موفقة لن تمنعه من مواصلة مشواره التدربيبي وانتظار فرصة أخرى مناسبة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 20, 2019

وأضاف: "أثق في ما أمتلك من قدرات تؤهلني للعمل كمدرب، ولدي ثقة أيضًا على تحقيق النجاح في التجارب المستقبلية التي سأخوضها"

وتابع: "أنتظر فقط التجربة المناسبة، لا يمكنني التسرع في الخطوة المقبلة خاصة وأن تجربة موناكو تحتاج إلى بعض الوقت من أجل تعديل بعض الأشياء"

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يذكر أن تييري هنري كان قد تولى تدريب موناكو في أكتوبر الماضي، ولكنه قضى فترة سيئة كاد يقود فيها الفريق للهبوط إلى الدرجة الثانية.