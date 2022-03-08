هندرسون يتحدث عن عقد صلاح الجديد: هو الأفضل في العالم!

أكد جوردان هندرسون نجم فريق ليفربول أن تجديد عقد المصري محمد صلاح في صفوف الريدز سيكون في مصلحة الجميع.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هندرسون لصالح "فوتبول إنسايدر"، ووصف صلاح خلالها بالأفضل في العالم.

وقال هندرسون: "بالنسبة لي محمد صلاح هو الأفضل في العالم، لكن رأيي سيكون متحيزًا، أليس كذلك".

وأضاف: "هو لاعب استثنائي ويملك أرقام مذهلة في كل موسم يلعبه، سواء كانت في تسجيل الأهداف أو صناعتها".

وأردف: "أيضًا في اللعب بشكل عام ومعدلات العمل الخاصة به، وشخصيته القيادية في داخل المجموعة".

وأكمل تصريحاته: "هو لاعب مذهل وأتمنى أن يستمر في تقديم ما يقدمه وأن يساعدنا على النجاح في المستقبل".

وعند سؤاله عن إذا ما كان صلاح قريبًا من التوقيع على عقده الجديد قال: "سيكون ذلك رائعًا لو حدث".

جدير بالذكر أن صلاح يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي وفي رصيده 19 هدفًا.