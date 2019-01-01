هندرسون نحتاج لأن نتطور رغم الفوز على كريستال بالاس

لاعب وسط ليفربول جوردان هندرسون يرى أن فريقه يحتاج للتطور رغم الانتصار على كريستال بالاس

فيسبوك تويتر محمد عماد

اعترف جوردان هندرسون لاعب وسط فريق ليفربول في تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية أن الفريق يحتاج للتطور، وذلك رغم الانتصار على كريستال بالاس في الجولة الثالثة والعشرين من البريميرليج.

المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد كانت قد انتهت بفوز درامي لأصحاب الأرض برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ليحافظ ليفربول على آمال التتويج بالبريميرليج الغائب عن خزائن النادي طوال ما يقارب ثلاثة عقود.

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وقال هندرسون: "كنت أعتقد إننا جيدين بما فيه الكفاية، ولكن ما ظهر اليوم يظهر أنه هناك الكثير من الأشياء علينا أن نطورها، أثق بأننا سنحلل هذه الأمور فيما بعد وسنطورها، ولكننا أظهرنا اليوم أيضًا شخصيتنا العظيمة وقدرتنا على قلب التأخر للفوز، والجميع سعيد بالنقاط الثلاث وسنستعد للمباراة المقبلة".

كما أضاف لاعب الوسط الإنجليزي: "بين الشوطين اتفقنا على أن نبدأ الشوط الثاني بقوة، وهذا ما فعلناه وأحرزنا هدفين، ولكن كان علينا التحكم في إيقاع المباراة بطريقة أفضل من ذلك، ولكن في النهاية وجدنا طريقة لتحقيق الفوز".

يذكر أن ليفربول يحتل حاليًا صدارة جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 60 نقطة.