جوردان هندرسون .. من غياهب النسيان للأفضل في الدوري الإنجليزي

كيف تحول هندرسون من مجرد لاعب إضافي في وسط ملعب أحد فرق الدوري الإنجليزي التي تعاني لأفضل لاعب في الموسم؟

أعلنت رابطة النقاد الرياضيين في إنجلترا عن حصول اللاعب جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول على جائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي قبل أيام.

ذلك الإعلان جاء ليثير الكثير من الجدل حول استحقاق هندرسون للجائزة، في ظل وجود أمثال ساديو ماني ومحمد صلاح وداني إنجز وكيفين دي بروينه وجيمي فاردي.

هندرسون يتفوق رقميًا على أي لاعب من هؤلاء الذين تحدثنا عنهم في الأسطر الماضية، ولم يكن أكثر لمعانًا منهم عبر الموسم منذ بدايته وحتى الجولة الأخيرة فيه.

المزيد من الفرق

لكن النجم الإنجليزي يمتلك شيئًا أكثر أهمية من كل تلك الأرقام والمستويات الخرافية التي قدمها زملائه سواء في ليفربول أو مانشستر سيتي وليستر وساوثامبتون.

هندرسون امتلك الشخصية والقدرة على قيادة فريقه للقب الدوري الأول منذ حوالي ثلاثة عقود، وهو ما لم يتوفر من قبل في صفوف ليفربول.

ذلك كان مبرر هؤلاء الذين منحوا هندرسون أصواتهم في الجائزة، ولو أمعنا التفكير في وجهة نظرهم سنجدها صحيحة وبها الكثير من المنطق

قبل سنوات فشل ليفربول في الحصول على لقب الدوري الإنجليزي وفي صفوفه لويس سواريز الذي حصل على جائزة أفضل لاعب بذلك الموسم.

وبعدها حصل محمد صلاح على الجائزة وكان ليفربول ينافس من بعيد للغاية، وحسم مانشستر سيتي اللقب لصالحه قبل أسابيع.

كلوب: الجلوس مع فيرجسون كالاجتماع بالبابا، والأخير يكشف عن اتصاله به فجرًا

وتكرر الأمر في الموسم التالي عندما فاز بها فيرجيل فان دايك بينما حقق مانشستر سيتي لقب البطولة في الجولة الأخيرة بموسم تاريخي للدوري الإنجليزي.

كل هؤلاء امتلكوا الأرقام والقدرات الفنية الكبيرة لكنهم لم يستطيعوا قط أن يحققوا لليفربول لقب الدوري الإنجليزي، وفقط هندرسون استطاع بقيادته للفريق.

ربما لا يكون هندرسون هو الأفضل على المستوى الفني، لكن فيما يتعلق بالقيادة فلقد كان الوحيد الذي نجح في قيادة ليفربول لذلك اللقب في ثلاثة عقود.

اللاعب نفسه يدرك أنه لم يكن ليحقق تلك الجائزة لولا تألق زملائه في الملعب وتحقيقهم للقب الدوري الإنجليزي، وهو ما ظهر جليًا عندما نشر صورته معهم وهو يحتفل بها وكتب عليها "فريق الموسم".

لكن هذا لا يعني على الإطلاق أن هندرسون على المستوى الفني سيئ أو أقل من المستوى، على العكس تمامًا فاللاعب تحسن بشكل واضح عما كان عليه قبل سنوات.

قبل أعوام قليلة كان هندرسون مهمشًا كلاعب وسط ملعب عادي لا يلفت الأنظار له، ويقوم بالدور المطلوب منه لا أكثر ولا أقل، والآن أصبح قطعة أساسية في تشكيل يورجن كلوب، ويجلب التوازن لوسط ملعب ليفربول أينما تواجد.

ربما كانت الجائزة ظالمة في حق أمثال كيفين دي بروينه على سبيل المثال، لكنها عادلة ومستحقة بالنظر لما قدمه هندرسون بالتقادم عبر السنوات الماضية بشكل عام، وفي الموسم الجاري بشكل خاص، وسيكون أمام البلجيكي المزيد من الفرص للظفر بها لاحقًا.