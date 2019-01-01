هندرسون: فعلنا المستحيل

قائد ليفربول يتحدث عن ريمونتادا الفريق التاريخية أمام برشلونة والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول عن سعادته بالفوز بالمباراة التي جمعت فريقه الإنجليزي ضد نادي برشلونة الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الريدز قد حقق عودة تاريخية ضد منافسه برشلونة بعد الخسارة ذهابًا بثلاثية دون رد، والفوز إيابًا في ملعب "أنفيلد" برباعية مقابل لا شيء.

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وقال هندرسون في تصريحاته بعد المباراة: "هذا لا يصدق ، لقد نجحنا فيما كان يعتقده الكثيرون أنه مستحيل، كنا نعرف أنها صعبة ولكنها ليست مستحيلة".

وأضاف: "لقد كنا نشعر بها في غرفة الملابس، الأجواء كانت رائعة والجماهير كانت في غاية الروعة، هذه ليلة خاصة لا يمكن أن تُنسى".

واختتم اللاعب الإنجليزي تصريحاته قائلا: "كنا نريد أن نبدأ المباراة بالسرعة والضغط عليهم، الهدف المبكر مهد لنا الكثير من الأمور، أظهرنا قوة شخصيتنا في تلك المباراة، كان دائمًا لدينا الشغف لتسجيل الأهداف".

ومن المقرر أن يقابل ليفربول الفائز من أياكس أمستردام الهولندي وتوتنهام الإنجليزي في المباراة النهائية في الأول من يونيو المقبل.