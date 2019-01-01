هندرسون: صلابة دفاع برايتون صعبت علينا المباراة

لاعب وسط ليفربول جوردان هندرسون يشيد بقوة فريق برايتون بعد الفوز عليه

فيسبوك تويتر محمد عماد

اعترف جوردان هندرسون لاعب وسط فريق ليفربول، بأن مواجهة برايتون كانت صعبة، وذلك بعد المباراة التي فاز فيها الريدز بهدف مقابل لا شيء، والتي أقيمت في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من البريميرليج.

هدف المباراة الوحيد أحرزه النجم المصري محمد صلاح من ركلة جزاء.

بهدف صلاح المعتاد ليفربول يتفوق على برايتون ويعزز صدارته

وقال هندرسون في تصريحاته بعد المباراة لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: "كنا نتوقع مباراة صعبة أمام برايتون على ملعبهم، وذلك لصلابة دفاعهم وتنظيمهم، كان من المهم لنا الحفاظ على صبرنا وحماية مرمى فريقنا من خطورة هجماتهم المرتدة".

كما أضاف اللاعب الدولي الإنجليزي: "لقد ظفرنا بثلاث نقاط من ركلة جزاء صحيحة، وبعد ذلك دافعنا بشكل جيد، لديهم جلين موراي، وهو مهاجم قوي ولكن فابينيو وفان دايك استطاعا إيقافه".

يذكر أن ليفربول لم يتلقى سوى خسارة وحيدة هذا الموسم في البريميرليج حتى الآن.