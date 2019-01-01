هندرسون: العودة أمام توتنهام ليست بالأمر السهل

قائد ليفربول يتحدث بعد تحقيق الفوز الصعب على سبيرز

نجح نادي ليفربول في الفوز على ضيفه توتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 2-1 على ملعب أنفيلد وذلك بعد أن تقدم الفريق اللندني ولكن تعادل القائد هندرسون قبل أن يسجل صلاح هدف الفوز في النهاية.

تمكن بطل أوروبا من الابتعاد بصدارة الدوري الإنجليزي مرة أخرى بعد أن كان فقد نقاط أمام مانشستر يونايتد في المباراة الماضية التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب أولد ترافورد.

وفي تصريحات ما بعد المباراة قال القائد هندرسون: "المباراة كانت صعبة للغاية، توتنهام فريق كبير ولديه الكثير من النجوم، ليس سهلًا أن تتأخر بالنتيجة وتعود أمام فريق مثل هذا، لذلك نحن سعداء للغاية بتلك النقاط وهذا الأداء".

عودة إلى فارق الـ+6 ✊🔴 pic.twitter.com/uNuSzvgwGR — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 27, 2019

وتابع: "أنا سعيد للغاية بتسجيل هذا الهدف خاصة أنه هنا في أنفيلد وأمام تلك الجماهير الرائعة التي كانت دائمًا مساندة لنا".

وأضاف: "لقد قمنا ببعض الأخطاء في الشوط الأول ولكن تمكنا من إصلاح ذلك والسيطرة في الشوط الثاني، ردة فعلي كانت تلقائية بعد أن عدت بالأداء في الشوط الثاني، قدمنا رتم رائع ونحن سعداء للغاية بهذا الفوز".

يذكر أن ليفربول الآن يتواجد في المركز الأول بترتيب البريميرليج حيث يمتلك 28 نقطة بينما يأتي في المركز الثاني حامل اللقب مانشستر سيتي برصيد 22 نقطة.