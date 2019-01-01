هندرسون: أخيرًا منحنا الجماهير شيئًا مقابل إخلاصهم

جوردان هندرسون نجم فريق ليفربول يهدي لقب دوري أبطال أوروبا لجماهير الريدز عقب سنوات من العناء.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أهدى اللاعب الإنجليزي جوردان هندرسون نجم فريق ليفربول وقائد الريدز لقب دوري أبطال أوروبا لجماهير النادي.

جاء هذا في تصريحات لقائد الفريق مع "بي ان سبورتس" وأكد خلالها أن الجماهير صبرت كثيرًا وقدمت الكثير من الدعم دون أن تجد ألقابًا في المقابل.

وقال هندرسون: "لحظة رفع اللقب مذهلة، لقد حلمت بها طوال حياتي، يا لها من ليلة مميز بالنسبة لكل اللاعبين، أنا فخور بهم جميعًا، بدونهم وبدون المدير الفني هذا الأمر كان مستحيلًا".

واَضاف: "بعد كل سوء الحظ والإحباط، حصلنا على اللقب بعد أن قاتلنا معًا، ذلك إحساس مميز بالنسبة لي وللجماهير وللنادي

جزء من تاريخ الوطن العربي الحديث في صورة.. 😍👑#أوروبا_مع_جول #ليفربول_توتنهام pic.twitter.com/TG9mCk97Bx — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ يونيو ٢٠١٩

لقد حلمت باللقب من أجل تلك الجماهير، لقد منحونا الكثير طوال السنوات ولم نكن نستطيع أن نعطيهم أي شيء في المقابل".

وأختتم تصريحاته: "الآن نستطيع لمس لافتة ملعب أنفيلد، دعونا الآن نستمتع وسنعود لاحقًا لتحقيق المزيد من الألقاب، وأحاول دومًا أن أقدم أفضل ما لدي من أجل هذا الفريق".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد حقق الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2005 بأقدام كل من محمد صلاح وديفوك أوريجي.