الإسماعيلي

هنا "الإيجيبشن ليج" .. الإسماعيلي يعلن رحيل مدربه الجديد بعد أقل من 24 ساعة

كتب | عبده الليثي
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Talaat Youssef - ibrahim othman
Ismaily SC website
الإسماعيلي يعلن رحيل مدربه الجديد

في قرار صادم للغاية ولقطة غريبة في الدوري المصري الممتاز، أعلن نادي الإسماعيلي عن رحيل مدربه الجديد طلعت يوسف.

طلعت يوسف لم يكمل في منصبه 24 ساعة، حيث كانت إدارة الدراويش قد أعلنت التعاقد معه مساء أمس الأربعاء خلفًا للبرازيلي ريكاردو.

وأصدر الإسماعيلي بيانًا رسميًا يشرح فيه سبب اعتذار طلعت يوسف عن استكمال المهمة رفقة الدراويش خلال الفترة الحالية.

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    وقال البيان: "تقدم الكابتن طلعت يوسف باعتذار عن القيادة الفنية للفريق الأول للنادي الإسماعيلي لظروف عائلية قاهرة".

    وأضاف البيان: "تواجد الكابتن طلعت اليوم بالإسماعيلية لبدء مهمته مع الفريق بشكل رسمي لكنه اعتذر قبل التدريب".

    وكان الإسماعيلي قد أعلن رحيل البرازيلي ريكاردو عن منصبه في القيادة الفنية بسبب الهزيمة أمام الجونة في الدوري المصري الممتاز.

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