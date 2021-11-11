"هناك سبب كبير جدًا وراء إقالة بيدرو من النصر"

كشف الإعلامي الرياضي عيد الثقيل، عن رأيه في مسألة إقالة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق النصر من منصبه، وذلك بعد قرار مجلس الإدارة الأخيرة.

النصر قرر أمس الأربعاء إقالة بيدرو من منصبه كمدرب للفريق الأصفر، بعد تدهور نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، وخروجه من دوري أبطال آسيا.

الثقيل قال خلال تصريحات عبر برنامج "كورة روتانا": "مسلي آل معمر رئيس النصر صديقي، ولكني لا أجد مبر أبدًا لتغيير المدرب بيدرو إيمانويل، هناك خطأ كبير ارتكبته الإدارة".

الإعلامي الرياضي تابع: "المدرب لعب 5 مباريات فقط، ولم نر منه أي أخطاء، ورأينا حالة فنية، في مباراة الهلال مثلًا الجميع كان يمتدح دور المدرب، والمباريات التي جاءت بعدها الجميع انتقد اللاعبين في أرض الملعب وليس المدرب فقط".

واستطرد قائلًا: "من الممكن أن يكون هناك أشياء لا نعرفها نحن، وقد يكون إدارة النصر اكتشفت أشياء فادحة عن المدرب، وهذه أشياء تحدث بالتأكيد".

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عيد الثقيل واصل: "مثلًا الهلال قرر إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز بالرغم أنه كان يسير بشكل جيد، ولكن تم الكشف عن الأسباب بعد نهاية الموسم، بأنه أسند المهمة لنجله، وسمعنا من اللاعبين أن اللاعب الذي يريد أن يلعب يجب أن (يظبط) نجله".

واختتم الثقيل تصريحاته قائلًا: "أقول الأن وأنا متأكد أن هناك سبب نصراوي كبير جدًا وراء إقالة بيدرو، ولا بد وأن يتم الكشف عنه، لكي تنتهي البلبلة حول هذا الأمر".