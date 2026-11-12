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يسعى بي إس في آيندهوفن للتعاقد مع كيفن دي بروين، وفق ما أكده ريك إلفرينك، الصحفي المتابع للنادي في صحيفة آيندهوفنز داخبلاد، عقب تقارير إعلامية أجنبية مساء الأربعاء. ويأمل بطل الدوري الهولندي الحالي في إبرام صفقة مدوية.

ومن شأن دي بروين، البالغ من العمر 35 عامًا، أن يمنح المدرب الناجح بيتر بوس مزيدًا من الخيارات الهجومية. وكتب إلفرينك أن هناك «أملًا بالتأكيد» في قدوم لاعب الوسط الشهير عالميًا إلى آيندهوفن.

وأضاف الصحفي: «هناك تواصل على أعلى مستوى مع اللاعب البلجيكي، الذي يعمل منذ سنوات طويلة مع إيدي بيبلز، معالج بي إس في آيندهوفن، في منتخب بلجيكا».

وبحسب إلفرينك، لن يضطر بي إس في آيندهوفن إلى دفع «رسوم انتقال ضخمة» مقابل دي بروين، الذي ينتهي عقده مع نابولي الصيف المقبل. وقال: «لكن النجم البلجيكي سيتعين أن يتقاضى راتبًا كبيرًا، كما هي الحال مثلًا مع إيفان بيريشيتش في بي إس في آيندهوفن».

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وتابع إلفرينك: «بي إس في آيندهوفن مستعد بالطبع دائمًا لدفع مبالغ كبيرة من أجل لاعبين بهذا المستوى، شريطة أن تبقى الأمور ضمن حدود مقبولة».

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ووفقًا لإلفرينك، فإن دي بروين «لم يبدِ رفضًا على الإطلاق» لتقرب بي إس في آيندهوفن منه. وستُظهر الأسابيع المقبلة ما إذا كان إتمام الصفقة ممكنًا.

وإذا نجح بي إس في آيندهوفن في جلب دي بروين إلى هولندا، فقد يخوض مباراته الأولى أمام فينورد في 10 يناير. لكنه لن يكون متاحًا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال ذلك الشهر.

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وقد يغادر دي بروين نابولي بعد عام ونصف فقط. وكان قد وقّع للنادي الواقع في جنوب إيطاليا بعد عشرة مواسم ناجحة للغاية مع مانشستر سيتي.

وخاض اللاعب المخضرم 36 مباراة بقميص نابولي، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع ستة. وأحرز دي بروين أربعة أهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم، لكنه لم يسجل في دوري أبطال أوروبا.