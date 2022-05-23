هم من وصفوك بـ "البكاية" .. المريسل يُحرض سالم الدوسري على الاتحاد

طالب الإعلامي عبد العزيز المريسل نجم الهلال سالم الدوسري ببذل قصارى جهده خلال مواجهة الاتحاد مساء اليوم في الدوري السعودي، محرضًا إياه بالإشارة إلى أن جمهور العميد من وصفه بـ "البكاية" خلال نهائي كأس الملك أمام الفيحاء.

الهلال كان قد خسر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيحاء الخميس الماضي بركلات الجزاء الترجيحية، ويستعد اليوم لخوض كلاسيكو السعودية في جدة والذي يُمثل آخر فرصه للحفاظ على آماله في الفوز بلقب الدوري.

اقرأ أيضًا | فائز وحيد و3 خاسرين من تأجيل الدوري السعودي وكلاسيكو الاتحاد والهلال

الإعلامي النصراوي انقلب على الاتحاد بعد قصة التسريبات الصوتية والقضية المثارة مع النصر حول تحريض عبد الرزاق حمدالله على فسخ عقده مع الفريق، وأعلن في مارس الماضي تشجيعه للهلال حتى نهاية الموسم الجاري.

وبدأ المريسيل منذ أمس نشر تغريدات مشجعة لنجوم الهلال ومديره الفني رامون دياز، مبديًا ثقته في عودة الفريق إلى الرياض بالنقاط الكاملة ومن ثم التتويج بلقب الدوري السعودي.

وتحدث الناقد الرياضي المثير للجدل عبر إحدى المساحات موجهًا رسالة للدوسري قال فيها "الجمهور الذي وصفك بـ "البكاية" لم يكن جمهور الفيحاء بل الاتحاد، حتى أن رئيس رابطة تشجيع الفيحاء طلب من أي شخص لا يُشجع الفريق بمغادرة المدرج في نهائي كأس الملك".

تابع "نريد منك يا كابتن سالم أن ترد عليهم يوم الإثنين، والله سأواصل أذكرك بهذا الأمر وأشير لك في تغريداتي حتى يوم الإثنين لأرى ردك على الاتحاديين في الملعب".

للتذكير يا سالم

اللي قال عنك يا بكاية جمهور #الاتحاد و ليس جمهور #الفيحاء@salem_d29

.

pic.twitter.com/3McrgoGTev — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) May 22, 2022

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 61 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مطارده الهلال وحال فوزه أو حتى تعادله سيكون قد قطع شوطًا كبيرًا جدًا نحو تتويجه باللقب الأول له منذ 2008.