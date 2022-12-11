الأخبار المباريات
عبد الرزاق حمد الله

"همّش جمهور الاتحاد" .. فك شفرة احتفال حمد الله بعودته لمنتخب المغرب

زهيرة عادل
2:19 م غرينتش+2 12‏/11‏/2022
Abderrazak Hamdallah - ittihad 2022
"وفاء للنصر من حمد الله وإن كان متأخرًا"

يرى الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني أن المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السابق والاتحاد السعودي الحالي، أراد الاعتذار لجمهور العالمي أثناء احتفاله بعودته لمنتخب بلاده، لكن بطريقة غير مباشرة، أغضبت جمهور العميد.

وليد الركراكي؛ المدير الفني لمنتخب المغرب، قام باستدعاء حمد الله في القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم قطر 2022، ليمثل اللاعب منتخب بلاده لأول مرة في الحدث العالمي.

واحتفل حمد الله باستدعائه بنشر صورته حاملًا علم المغرب، خلال تتويجه مع النصر بطلًا للدوري السعودي موسم 2018-2019، هذه الصورة فسرها القحطاني أنها رد الجميل للعالمي، إذ أنها اعتراف غير مباشرة بأن النصر هو صاحب الفضل عليه في هذا الاستدعاء.

وأشار الإعلامي إلى أن المغربي كذلك أراد الاعتذار بهذه الصورة لجمهور النصر، وهو ما قد يغضب جمهور العميد لتهميش دوره في عودته لمنتخب بلاده.

يذكر أن حمد الله ينضم لمعسكر منتخب المغرب لأول مرة منذ عام 2019، وقت أزمة مغادرته للمعسكر قبل أيام قليلة من كأس أمم إفريقيا مصر 2019، في ظل خلافاته مع عدد من اللاعبين ومدرب أسود الأطلس وقتها الفرنسي هيرفي رينارد.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (مصر):. المعلومات الواردة في Goal (مصر) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (مصر)