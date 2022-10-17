هل يُجدد عقده مع الاتحاد؟ حجازي يُجيب

المدافع المصري أحد أهم عناصر الفريق الجداوي حاليًا

أبدى أحمد حجازي مدافع الاتحاد سعادته البالغة بالفوز الصعب على الوحدة يوم أمس في ثامن جولات دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى أنه كان أفضل ختام لمرحلة ما قبل كأس العالم.

الدوري السعودي دخل توقفه الطويل والممتد حتى منتصف ديسمبر القادم بعد نهاية مباريات الجولة الثامنة مساء أمس، وذلك بسبب استعدادات ومشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

الاتحاد واجه صعوبات بالغة أمام الوحدة في ملعبه يوم أمس، خاصة بعد طرد جناحه عبد الرحمن العبود بنهاية الشوط الأول، ولكنه رغم ذلك استطاع الفوز بهدف وحيد سجله المدافع المصري الذي يعيش حالة فنية رائعة منذ انطلاق الموسم.

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اللاعب علق على اللقاء قائلًا لقناة 24 الرياضية السعودية "فوز مهم جدًا، المباراة كانت صعبة ومرت بظروف عديدة، الحمد لله أننا استطعنا الفوز بها وإنهاء هذه المرحلة من الدوري بشكل مميز".

وأضاف حول تجديد عقده مع الاتحاد "الإدارة الاتحادية تعلم تمامًا الوقت المناسب للحديث مع اللاعبين حول تجديد العقود، كل شيء في موعده وحين يأتي موعد التجديد الإدارة ستتحدث قبل اللاعبين".

حجازي كان قد انضم للاتحاد صيف 2020 قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، وقد لعب الموسم الأول معارًا مع الاتحاد ومن ثم انضم نهائيًا للفريق.

صاحب الـ31 عامًا ومنذ وصوله جدة وهو أحد أفضل المدافعين في الدوري السعودي ومن أهم عناصر الاتحاد وأسباب ثورته الكبيرة وعودته من فريق يُحاول الهروب من الهبوط لآخر يُنافس على اللقب.

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