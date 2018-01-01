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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

هل يواجه رونالدو خطر الإيقاف بعد سوء سلوكه في ديربي تورينو؟

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النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يقوم بتصرف غير لائق في ديربي تورينو

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق يوفنتوس للفوز على مضيفه تورينو بهدف وحيد أحرزه من ركلة جزاء في المباراة التي استضافها الملعب الأولمبي بتورينو في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإيطالي.

هدف رونالدو هو الهدف رقم 5000 ليوفنتوس في تاريخ الكالتشيو، كما أنه تربع به على عرش صدارة هدافي الكالتشيو برصيد أحد عشر هدفًا.

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كل هذا قد لا يبرر احتفاله الغريب واستفزازه لسلفادور إشازو حارس فريق تورينو في احتفاله بعد الهدف وضربه في صدره بعد تسجيله للهدف.

اللاعب البالغ من العُمر 33 عامًا تلقى بطاقة صفراء عقابًا على احتفاله المثير للجدل، والذي قد يعرضه لعقوبة أكبر في حال قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم فتح تحقيق في هذا السلوك.

رونالدو الذي يخوض موسمه الأول مع فريق السيدة العجوز أثار الجدل بتصريحاته مؤخرًا التي ألمح فيها أن أفراد فريقه القديم ريال مدريد لديهم بعض الأنانية على عكس روح العائلة المتواجدة بين لاعبي يوفنتوس، قبل أن يلفت الأنظار إليه مرة أخرى باحتفاله الغريب في ديربي تورينو وتلقيه لبطاقة صفراء.

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