هل ينضم محمد صلاح لمنتخب مصر في كأس العرب 2022؟

ندى الشافعي
Nov 09, 2021 13:45+00:00
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أيام قليلة تفصلنا عن بطولة كأس العرب 2021، والتي يشارك فيها منتخب مصر بجانب أقوى المنتخبات العربية، فهل يخوض محمد صلاح البطولة مع الفراعنة؟

محمد صلاح هو النجم الأول لمنتخب مصر في السنوات الأخيرة، وذلك بما قدمه من إنجازاتٍ عالمية مع نادي ليفربول والفراعنة على حدٍ سواء.

المنتخب المصري يستعد لخوض كأس العرب 2021 الذي سيبدأ في نوفمبر الجاري، وذلك بعد الانتهاء من تصفيات كأس العالم 2022.

وقبل أيام من انطلاق البطولة، بدأت جماهير كرة القدم في السؤال عن ما إذا كان محمد صلاح سيشارك مع منتخب مصر في كأس العرب 2021 أم لا، وهنا نتعرف على الإجابة.

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هل يشارك محمد صلاح في كأس العرب 2021؟

لن يشارك محمد صلاح مع منتخب مصر في كأس العرب 2021، لكنه سيعود لليفربول بعد خوضه مباراتي أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم 2022.

صلاح ليس الوحيد الذي لن يشارك في البطولة العربية مع الفراعنة أو غيرهم، بل سيغيب جميع المحترفين في أوروبا، أمثال محمد النني ومصطفى محمد وعمر مرموش وغيرهم.

ما هو سبب غياب محمد صلاح عن كأس العرب 2021؟

هناك سببان لغياب محمد صلاح وجميع المحترفين في أوروبا عن منتخب مصر في كأس العرب 2021، الأول هو أن البطولة تقام خارج مواعيد التوقف الدولي المحددة من الفيفا.

أما السبب الثاني فهو ازدحام البطولات هذا العام، فبعد انتهاء كأس العرب بأقل من شهر، سيكون على صلاح والمحترفين الانضمام للمنتخب من أجل خوض كأس أمم إفريقيا.

الأندية الأوروبية وخاصةً ليفربول لن يتحملوا فقدان نجومهم لفترة تصل إلى شهرين وسط الموسم، خاصةً وأن كأس العرب لا تعد بطولة رسمية على عكس المسابقات القارية.

ما هي قائمة منتخب مصر في كأس العرب 2021؟

أرسل الجهاز الفني لمنتخب مصر في أكتوبر الماضي قائمته المبدئية لكأس العرب 2021، على أن تتحدد القائمة النهائية في وقتٍ لاحق.

تواجد في قائمة منتخب مصر 35 لاعبًا وغاب عنها المحترفين في الدوريات الأوروبية، أمثال محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني لاعب آرسنال.

المركزاللاعبالفريق
حراسة المرمىمحمد الشناويالأهلي
حراسة المرمىمحمد أبو جبلالزمالك
حراسة المرمىمحمد بسامطلائع الجيش
حراسة المرمىمحمد صبحيفاركو
الدفاعأحمد فتوحالزمالك
الدفاعأيمن أشرفالأهلي
الدفاعمحمد حمديبيراميدز
الدفاعحسين السيدبيراميدز
الدفاعمحمود حمدي الونشالزمالك
الدفاعياسر إبراهيمالأهلي
الدفاعمحمود علاءالزمالك
الدفاععلي جبربيراميدز
الدفاعأحمد حجازيالاتحاد السعودي
الدفاعباهر المحمديالإسماعيلي
الدفاعأكرم توفيقالأهلي
الدفاعأحمد فتحيبيراميدز
الدفاعأحمد توفيقبيراميدز
الدفاعمحمد هانيالأهلي
الوسططارق حامدالزمالك
الوسطمهند لاشينطلائع الجيش
الوسطحمدي فتحيالأهلي
الوسطعمرو السوليةالأهلي
الوسطنبيل عماد دونجابيراميدز
الوسطمحمد مجدي أفشةالأهلي
الوسطعبد الله السعيدبيراميدز
الوسطإبراهيم عادلبيراميدز
الوسطرمضان صبحيبيراميدز
الوسطصلاح محسنالأهلي
الوسطأحمد رفعتفيوتشر
الوسطأحمد سيد زيزوالزمالك
الوسطحسين الشحاتالأهلي
الوسطمصطفى فتحيالزمالك
الهجوممحمد شريفالأهلي
الهجومأحمد سميرطلائع الجيش
الهجومحسام حسنالأهلي

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب 2021

المباراةالموعدالملعب
مصر - لبنانالأربعاء 1 ديسمبر 2021،

15:00 مصر ولبنان، 16:00 السعودية		ستاد الثمامة
مصر - السودانالسبت 4 ديسمبر 2021،

18:00 مصر والسودان، 19:00 السعودية		ستاد راس أبو عبود
مصر - الجزائرالثلاثاء 7 ديسمبر 2021،

21:00 مصر، 20:00 الجزائر		ستاد الجنوب