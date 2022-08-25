هل يندم على رفض الهلال؟ مسيرة خوان ماتا مهددة بالانتهاء!

الدولي الإسباني في موقف لا يحسد عليه

يبدو اللاعب الإسباني الراحل عن مانشستر يونايتد، خوان ماتا، في فترة شديدة الحرج من مسيرته الكروية، بعد انتهاء عقده مع المانيو، وتلقيه أكثر من عرض قوبل بالرفض.

بدأ الأمر بالدوري الأمريكي الذي عرض عليه أكثر من نادٍ منتمٍ له صفقة انتقال، لكن الدولي الإسباني لم يرد الانتقال إلى هناك.

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ثم أتى عرض بارز من الهلال السعودي لم يكن ماتا مرحبًا به جدًا، وظل منتظرًا لعرض من ريال بيتيس للانضمام إلى صفوفه.

وحينما كانت الصفقة على وشك الإتمام، عرقلت القيود اللائحية الاقتصادية لرابطة الدوري الإسباني جهودها، وبالتالي باتت مسيرة خوان ماتا البالغ من العمر 34 عامًا مهددة في الوقت الراهن.

وفقًا لـ"أوندا ثيرو" فإن أولوية بيتيس تتمثل في تسجيل 5 لاعبين هم لويز هينريكي وخواكين وويليام جوزيه وجواردادو وكلاوديو برافو، ومن بعد ذلك سيكون التفكير في تسجيل كل من ماتا وبيليرين، الوضعية التي تهدد صانع الألعاب الأعسر الإسباني بلا شك.

عدم وجود نادٍ يلعب له ولو لمدة 6 أشهر فقط حتى فتح القيد مرة أخرى في الميركاتو الشتوي، مع تناقص الحالة البدنية لماتا بحكم قلة دقائق المشاركة في نهايات فترته مع يونايتد، وتقدمه في السن، سيعني أن مسيرة لاعب فالنسيا السابق تقترب من الانتهاء حقًا.

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