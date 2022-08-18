هل ينتقل ميسي إلى الدوري الأمريكي؟ هيجوايين يجيب

هل يتشارك "البيبيتا" مع البرغوث مجددًا؟

خلال الأشهر الماضية، كثر الحديث عن صفقة انتقال محتملة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد إلى فريق إنتر ميامي.

وأفادت المصادر بأن ميسي سينهي عقده مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل ثم سيأخذ خطوة الانتقال إلى الدوري الأمريكي، وبالتحديد إلى النادي الذي يشارك في ملكيته النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، ويلعب كرأس حربة له، زميله السابق في المنتخب الأرجنتيني جونزالو هيجوايين.

الأخير يستبعد قدوم ميسي إلى الدوري الأمريكي، أدلى بتصريحات عقب مباراة إنتر ميامي وتورنتو إف سي في الدوري الأمريكي لوسائل الإعلام قال فيها: "لم أتحدث إلى ميسي مؤخرًا، لديه عقد في باريس ولا أعرف ما إذا كان سيأتي إلى هنا أخيرًا (إنتر ميامي). لقد أتيحت لي بالفعل فرصة اللعب معه لمدة تسع سنوات في المنتخب الأرجنتيني".

وأضاف: "بشأن مستقبلي، لا أعرف، إذا حدث ذلك (وصول ميسي) ، فسنرى القرار الذي سأتخذه. سأخبركم بقراري في ديسمبر، لكن الآن يجب أن تتحلى بالصبر".

وأردف: "أنا لا أغلق أي أبواب ، لذلك سنرى ما سيحدث. كما سنرى ما إذا كان سينضم إلينا أخيرًا، على الرغم من عدم اليقين بشأن ذلك".