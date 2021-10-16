هل ينتقل للنصر؟ .. "حجازي يطعن المدير التنفيذي للاتحاد"

المدافع الصلب عاد إلى جدة

عاد المدافع المصري أحمد حجازي إلى جدة بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022، وقد انتشر له مقطع فيديو على السوشسال ميديا عند دخوله مقر نادي الاتحاد أثار جدلًا كبيرًا.

مقطع الفيديو أظهر حجازي يُصافح جميع اللاعبين والمسؤولين الموجودين في النادي باستثناء المدير التنفيذي حامد البلوي، وهو ما استغلته بعض المنابر الإعلامية للحديث عن مشاكل بين الرجلين.

وتحدث بعض رواد السوشيال ميديا خاصة تويتر عن توتر العلاقة بين حجازي والبلوي، وذهب البعض للحديث عن طلب المدافع صاحب الـ30 عامًا الرحيل عن الفريق والانتقال لنادي النصر الموسم القادم.

الإعلامي أحمد العتيبي صب الكثير من الماء على نار تلك الأخبار وأطفأها تمامًا، إذ نشر صورة تُظهر حجازي وهو يحتضن البلوي ويُسلم عليه بحرارة قبل دخوله مقر الاتحاد بعد وصوله إلى جدة بقليل، وهو ما دعاه فيما بعد لعدم مصافحته مجددًا.

وقد كتب العتيبي معلقًا على تلك الصورة "حجازي يطعن المدير التنفيذي قبل دخوله نادي الاتحاد"، ليسخر من تلك الأخبار عن خلاف بين الرجلين وتجاهل المدافع المصري للمسؤول السعودي عند مصافحته الجميع باستثنائه.

يُشار إلى أن الاتحاد ضم حجازي بالإعارة من وست بروميتش ألبيون صيف 2020، وبعد تألقه اللافت وقيادته العميد لتحقيق المركز الثالث في الدوري السعودي الموسم الماضي، حولت الإدارة العقد إلى انتقال نهائي، ويُعد الدولي المصري أفضل مدافعي الدوري حاليًا.