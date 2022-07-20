هل ينتقل الدون إلى أتلتيكو؟ .. نجل رونالدو يثير الجدل حول مستقبل والده!

مسلسل مستقبل رونالدو حلقاته مستمرة حتى نهاية موسم الانتقالات!

خطف نجل كريستيانو رونالدو الأنظار، بتواجده في حفل غنائي رفقة جورجينا رودريجيز زوجة مهاجم مانشستر يونايتد، حيث ظهر ماتيو الأبن الأصغر للمهاجم البرتغالي وهو يرتدى قميص ريال مدريد، النادي الذي تألق فيه والده لتسع سنوات ماضية، خلال الفترة من 2009 حتى 2018.

رونالدو ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن مانشستر يونايتد، حيث طلب من النادي الإنجليزي الموافقة على رحيله في حالة حصولهم على عرض جيد خلال سوق الانتقالات الجارية.

قائد منتخب البرتغال، تواجد اسمه كثيرًا في أخبار سوق الانتقالات حيث ارتبط بالانتقال للعديد من الأندية بداية من العودة إلى ريال مدريد والانتقال إلى روما وسبورتينج لشبونة، وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، وأخيرًا ارتبط بشدة بالانضمام إلى أتلتيكو مدريد الغريم لناديه السابق.

نجل كريستيانو ينفى أخبار اقترابه من الانضمام إلى أتلتيكو مدريد

حضرت جورجينا رودريجيز، شريكة المهاجم البرتغالي وأم لابنتين من بناته، الحفل الموسيقي الذي قدمته المغنية روزاليا في ويزينك سنتر بمدنية مدريد مع جميع أطفال كريستيانو.

ماتيو ابن كريستيانو رونالدو الصغير ظهر في الحفل وهو يرتدي قميص ريال مدريد، النادي الذي أمضى فيه المهاجم أفضل سنواته كلاعب كرة قدم، وهو المنافس لأتلتيكو.

لم تمر هذه التفاصيل دون أن يلاحظها أحد من قبل المشجعين، سواء في ريال مدريد أو أتلتيكو، الذين ربطوا هذه التفاصيل كإشارة إلى مستقبل النجم البرتغالي.

يذكر أن رونالدو غاب عن الفترة التحضيرية لمانشستر يونايتد استعدادًا للموسم الجديد، لكن النادي لا يزال يُصر أنه ضمن خطط المدير الفني إريك تين هاج المستقبلية ويرفض التفريط في خدماته.