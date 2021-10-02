هل يمنع برشلونة جريزمان من مواجهته؟ رحلة في تفاصيل عقد الإعارة لأتلتيكو مدريد

أنطوان جريزمان على موعد مع مواجهة برشلونة، فهل يشارك الفرنسي مع أتلتيكو مدريد؟!

يحل برشلونة اليوم ضيفًا على أتلتيكو مدريد في مباراة الجولة الثامنة من الدوري الإسباني على ملعب الأخير.

المباراة تحمل طابعًا خاصًا للغاية، في ظل انتقال أنطوان جريزمان في آخر أيام الانتقالات لفريقه السابق على سبيل الإعارة.

وفي الوقت نفسه خرجت تقارير صحفية تؤكد أن برشلونة لن يسمح بجريزمان باللعب في مواجهة اليوم، أو سيسمح له بذلك مقابل مبلغ مادي إضافي.

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ذلك النوع من الشروط في عقود الإعارة موجود بالفعل، وتم التعامل به في عدة مناسبات سابقة، بالرغم من منع الاتحادين الأوروبي والدولي له.

لكن لم يسبق لبرشلونة أن استخدم مثل ذلك البند مع أي فريق أعار له أحد نجومه، رغم كثرتهم في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة قد عانى من نجومه سابقًا، وكانت آخر مرة حدث فيها ذلك أمام بايرن ميونخ في 2020 عندما تعرض الفريق لهزيمة تاريخية بثمانية أهداف صنع فيهم كوتينيو السادس وسجل السابع والثامن.

هذا يعني بشكل مباشر أن عقد جريزمان الخاص بالإعارة إلى صفوف بايرن ميونخ لا يوجه فيه مثل ذلك الشرط، ويسمح له باللعب دون مشاكل ضد برشلونة.