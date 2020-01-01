هل يلعب ريال مدريد مبارياته المتبقية في واندا ميتروبوليتانو؟ رئيس أتلتيكو يُجيب

لفتة مميزة..

أكد إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، أن ناديه لا يُمانع من استقبال المباريات المتبقية لريال مدريد هذا الموسم بمختلف البطولات على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وكان ريال مدريد قد أعلن أنه لن يتسنى له اللعب في سانتياجو برنابيو نتيجة للأعمال الإنشائية المُقامة فيه حاليًا، ليلعب الفريق ما تبقى من هذا الموسم على أرض ملعب ألفريدو دي ستيفانو الذي يتسع إلى 6 آلاف مشجع فقط.

البعض تنبأ بأن تلجأ إدارة فلورنتينو بيريز إلى الجار أتلتيكو مدريد من أجل اللعب على ملعب أوسع وأفضل مثل واندا، غير أن هذا لم يحدث حتى الآن ولا يزال القرار هو اللعب في دي ستيفانو.

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لكن سيريزو وخلال احتفالية أقامها الاتحاد الإسباني في مدريد بمناسبة استئناف الليجا، شدد على أن ملعب واندا تحت تصرف النادي الملكي إذا أراد، في وقتٍ قال فيه خوسيه ألميدا، عمدة المدينة، أن الأمر وارد وله سوابق تاريخية بلعب الميرينجي في فيستني كالديرون.

سيريزو في تصريحاته قال "سأخلع قناعي للإجابة عليك، أعتقد أنه لا أحد يشك في أننا سنكون تحت تصرف ريال مدريد، لا أحد يُشكك في الأمر".

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري الإسباني مساء الخميس بديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس، وسيلتقي ريال مدريد مساء السبت مع إيبار في أولى مبارياته بعد 3 أشهر من التوقف بسبب فيروس كورونا.

سعة ملعب دي ستيفانو لن تؤثر كثيرًا على كتيبة زين الدين زيدان حاليًا، حيث ستقام كافة الفعاليات حتى شهر أغسطس على الأقل بدون حضور جماهيري، ليكون المهم فقط هو جودة أرض الملعب والمساحات وليس المدرجات.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة الذي سيلعب أمام ريال مايوركا يوم السبت أيضًا.