هل يلعب حمدالله قمة النصر والاتحاد؟ حُسم الأمر نهائيًا

اللقاء يُقام مساء بعد غدٍ الأحد في مرسول بارك

بددت صحيفة الجزيرة السعودية قلق جماهير الاتحاد من إمكانية غياب نجم الفريق عبد الرزاق حمدالله عن مواجهة النصر المقررة يوم بعد غدٍ الأحد.

مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي تنطلق يوم غدٍ السبت، وفي أقواها وأهمها يستضيف النصر فريق الاتحاد على ملعبه مرسول بارك مساء بعد غدٍ الأحد، وهو اللقاء الذي ينتظره الجميع.

لماذا قد يغيب حمدالله عن مباراة النصر والاتحاد؟

لجنة الاحتراف كانت قد أوقفت اللاعب المغربي لمدة 4 أشهر بعد شكوى النصر ضده واتهامه بالتفاوض مع الاتحاد خلال مدة سريان عقده معه، وقد عاقبت كذلك النادي الجداوي بالمنع من القيد خلال فترة الانتقالات القادمة وإيقاف إدارييه مشعل السعيد وحامد البلوي.

الاتحاد استأنف الحكم لدى مركز التحكيم الرياضي وبعدها تقدم بطلب لتعليق إيقاف حمدالله حتى البت النهائي في القضية، وذلك طبقًا لمبدأ التدابير الوقتية، وقد وافق مركز التحكيم على طلبه ليلعب هداف الدوري السعودي مرتين أمام الرائد والخليج بعدما غاب عن أول مباراتين من الدوري السعودي.

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وانتشرت عدة أخبار مؤخرًا عن اتخاذ مركز التحكيم قراره قريبًا وقبل موعد مباراة النصر والاتحاد مما فتح الباب لإمكانية عودة إيقاف حمدالله في حال تثبيت قرارات لجنة الاحتراف.

ما هو القرار النهائي بشأن مشاركة حمدالله في مباراة النصر والاتحاد؟

صحيفة الجزيرة أوضحت أن المرافعات والتحقيقات في قضية حمدالله المنظورة في مركز التحكيم الرياضي ستستمر حتى ما بعد منتصف الأسبوع القادم، وذلك بعد طلب أحد أطراف القضية مهلة للرد.

هذا الأمر حسم نهائيًا موقف حمدالله من المباراة، حيث باتت مشاركته فيها مؤكدة ونهائية لأن البت النهائي في قضيته مع النصر سيكون عقب اللقاء.

يُشار إلى أن الاتحاد يتواجد ثالثًا في جدول ترتيب الدوري السعودي بـ10 نقاط ويُطارده النصر في المركز الرابع بنقاطه الـ9، فيما يتصدر الهلال والشباب بـ12 نقطة لكل منهما.