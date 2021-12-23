هل يقصد باريس؟ جوارديولا عن توريس: لن نمنعه من الرحيل مثل أندية أخرى!

أكد الإسباني بيب جوارديولا؛ المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على أن وافق على انتقال مهاجم فريقه ومواطنه فيران توريس إلى نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكان "جول" قد كشف عن تفاصيل صفقة انتقال توريس من مانشستر سيتي إلى برشلونة، حيث تم الاتفاق على أن يتم دفع مبلغ 50 مليون يورو للنادي الإنجليزي لإتمام الصفقة. "طالع التفاصيل"

وخلال المؤتمر الصحفي لجوارديولا قبل مواجهة فريقه أمام ليستر سيتي، أكد المدرب الإسباني على أن توريس أصبح قريبًا من برشلونة، ويتبقى فقط أن يعلن النادي عن الأمر بشكل رسمي.

وبعد سؤاله عن شعوره بخيبة أمل بسبب رحيل اللاعب، قال بيب: "بالتأكيد لا، بالعكس سأكون سعيدًا، وقلت أكثر من مرة عندما جاء لي قلت له إن لم تكن سعيدًا فعليك المغادرة".

المدرب الإسباني قال أيضًا: "نحن لسنا نادٍ مثل الأندية الأخرى، عندما تريد المغادرة ويرفض رئيس النادي، هنا أسلوب آخر، هو الاتفاق بين النادي واللاعب على كل شيء، هذا الأمر ليس من شأني".

البعض فسر تصريحات جوارديولا بأنه يقصد أسلوب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع لاعبيه، بعدما رفض طلب النجم كليان مبابي بالرحيل إلى ريال مدريد الإسباني، بسبب رغبة رئيس النادي ناصر الخليفي في استمراره.

مدرب مانشستر سيتي واصل حديثه قائلًا: "إذا أراد اللاعبين المغادرة عليهم الاتفاق مع النادي، إذا لم يكن هناك قبولًا من النادي بالعرض، عليهم بالاستمرار وعدم الرحيل، لذلك السبب يمتلك اللاعبين وكلاء مميزين، فهم يتفاوضون عبر وسائل الإعلام".

ابنة إنريكي.. سبب جديد يدفع توريس للانتقال إلى برشلونة

وتابع: "وكلاء اللاعبين يستخدمون كل الأسلحة التي لديهم من أجل إتمام الصفقات، وعليهم أن يفعلوا ذلك، وهذا الأمر لا يخص فيران فقط، بل جميع اللاعبين، إذا أردت الرحيل لأنك لست سعيدًا هنا، فأنت تعتقد أنك ستكون سعيدًا في مكان آخر، عليك الذهاب له".

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلًا: "مسيرة أي لاعب دائمًا ما تكون قصيرة وتنتهي سريعًا، إذا أراد الرحيل فهي رغبته ولن نشعر بخيبة أمل على الإطلاق، أنا سعيد من أجله".

فيران توريس غائب عن المشاركة مع مانشستر سيتي منذ شهر سبتمبر الماضي، بسبب الإصابة التي تعرض لها في القدم، حيث سينتقل إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.