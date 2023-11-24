هل يفكر في خلافته؟ رد فعل سيميوني على تصريحات سكالوني الغامضة!

المدرب الأرجنتيني المميز له رأي في تصريخات بطل العالم..

خلال مؤتمر صحفي قبل المواجهة بين أتلتيكو مدريد ومايوركا في الجولة 14 من الدوري الإسباني، سُئل الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد عن رأيه في التصريحات المفاجئة لمدرب منتخب بلاده ليونيل سكالوني. بعد الفوز على البرازيل (1-0) في ماراكانا، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وأجاب المدرب الذي يحتل فريقه المركز الرابع في الدوري الإسباني: "أنا واضح عندما يقول شخص ما إن عليه أن يفكر".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "أنا أفهم ذلك بعمق، لكن عليه هو أن يفسر ما يعنيه في الوقت الذي يقرر فيه ذلك، لأن أحدًا لن يدرك ما يقصده بسهولة".

وكان سكالوني قد صرح مسبقًا عقب الفوز على البرازيل بأن "المجموعة التي يمتلكها الآن متطلبة والكل ينتظر منه دائمًا أن يحقق كل شيء".. مؤكدًا أن هذا يحتاج "المزيد من التفكير بشأن المستقبل".

وطرح اسم سيميوني خلفًا لسكالوني إذا كان حديثه يعني الرحيل عن تدريب "الألبيسيليستي".. خصوصًا مع خبرة "التشولو" في الملاعب الأوروبية المستمرة لـ 12 عامًا.