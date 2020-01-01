هل يفكر في التجديد ؟ ميسي يبدي إعجابه بأسلوب كومان

الأمور تسير على ما يرام بين اللاعب ومدربه

بدأت تظهر العديد من الملامح الإيجابية، في علاقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بمدربه الجديد رونالد كومان.

ميسي كان على وشك الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، قبل أن يتراجع ويعلن استمراره حتى نهاية عقده في 2021.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن الأمور بدأت تتغير، بعد شعور ميسي بالارتياح خلال عمله مع كومان الأسابيع القليلة الماضية.

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وأوضحت أن اللاعب أعرب عن إعجابه بطريقة الاستعداد البدني، التي ينتهجها الهولندي مع الفريق الكتالوني حتى الآن.

وهو ما انعكس على أداء برشلونة في أول مباراتين له بالدوري ضد فياريال وسيلتا فيجو، حيث يضغط الفريق من الدقيقة الأولى ولا يشعر بالإرهاق.

ويأتي هذا التغير الكبير في المستوى البدني للاعبي برشلونة، بفضل عودة ألبرت روكا المعد البدني الذي رحل عن النادي منذ سنوات طويلة، بالإضافة للدور الذي يلعبه السويدي هنريك لارسون في مراقبة مستوى اللاعبين.

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ويعتبر ميسي من أكثر المستفيدين من طريقة كومان الجديدة، حيث تألق وظهر بصورة جيدة، ولعب 60 تمريرة ضد سيلتا فيجو، في المباراة التي فاز بها فريقه 3/0 خارج ملعبه، رغم إكمال المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 42.

ويطمح كومان أن تساهم الحالة الإيجابية التي يعيشها ميسي، في إقناعه بالبقاء مع برشلونة، والتجديد للنادي قبل نهاية عقده الصيف القادم.