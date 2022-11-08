هل يغيب عن كأس العالم؟ الكشف عن مدة غياب الفرج

اللاعب تعرض للإصابة خلال المباراة الودية أمام أيسلندا

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن مدة غياب سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

نجم وسط الهلال كان قد أقلق الجميع حول حالته الصحية حين غادر مباراة الأخضر الودية أمام أيسلندا للإصابة، والتي انتهت بفوز رفاقه بهدف وحيد سجله سعود عبد الحميد.

الموقع الرسمي الخاص بالمنتخب السعودي أوضح يوم أمس أن نتائج الفحص بالرنين المغناطيسي أظهرت إصابة اللاعب في مفصل الكتف، مشيرًا إلى أنه سيُواصل علاجه رفقة الجهاز الطبي في المنتخب.

ولم يُكشف رسميًا عن مدة غياب الفرج عن التدريبات، لكن صحيفة الرياضية السعودية أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم الثلاثاء أن اللاعب سيحتاج للراحة لمدة أسبوع مما سيُبعده عن المباراة الودية القادمة أمام بنما، لكنه سيكون جاهزًا على الأرجح لمواجهة كرواتيا.

المنتخب السعودي يتواجد في أبو ظبي حاليًا حيث يُقيم معسكره التدريبي استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وقد خاض 4 مباريات ودية آخرها أمس أمام أيسلندا.

الأخضر سيُواجه بنما الخميس القادم في الإمارات ثم يعود إلى الرياض حيث سيتدرب عصرًا لعدة أيام قبل مواجهة كرواتيا وديًا في الـ16 من نوفمبر الجاري ومن ثم سيتوجه مساء نفس اليوم إلى الدوحة حيث ستنطلق بعد 4 أيام بطولة كأس العالم.