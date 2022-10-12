هل يغيب عن كأس العالم؟ الكشف عن إصابة الغنام

أثار سلطان الغنام الظهير الأيمن لفريق نادي النصر قلق جماهير ناديه، بعد إصابته خلال مباراة العدالة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.
ما هي طبيعة إصابة الغنام؟
أعلن نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها سلطان الغنام بعد إصابته.
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وبعدما أجرى الغنام الكشف في مقر مستشفيات رعاية، تبين أن الغنام يعاني من تمزق في العضلة الخلفية.
ومن المقرر أن يعود سلطان الغنام إلى المباريات بشكل طبيعي مع فريقه النصر، خلال 3 أسابيع، بعد تعافيه من الإصابة التي يعاني منها.
الغنام سيلحق بكأس العالم قطر 2022
وبعدما تبين من الفحوصات الطبية أن الغنام سيعود إلى الملاعب بعد 3 أسابيع، سيلحق الظهير الأيمن بقائمة المنتخب السعودي، استعدادًا لكأس العالم 2022.
وتعرض الغنام للإصابة في الدقيقة 16 خلال مباراة العدالة، حيث تم تبديله وحل بدلًا منه عبد الله مادو.
وحقق النصر الفوز على نظيره العدالة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.
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