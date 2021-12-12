هل يغيب أمام تونس؟ فحوصات طبية للشناوي

خضع محمد الشناوي حارس مرمى مصر أمس السبت إلى فحوصات طبية لتحديد مستوى إصابته في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة الأردن في ربع نهائي كأس العرب.

حارس مرمى الأهلي أكمل اللقاء حتى نهايته بعد تلقي العلاج المناسب، وقد قاد منتخب بلاده للفوز 3-1 في الشوطين الإضافيين والتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب.

اقرأ أيضًا | تشويه للتاريخ وخسارة للاعبين .. حصيلة السعودية من كأس العرب

مصر ستُواجه تونس في قمة إفريقية بصبغة عربية يوم الأربعاء القادم، فيما سيجمع نصف نهائي كأس العرب الآخر منتخبي قطر والجزائر في موقعة مرتقبة.

حساب الاتحاد المصري لكرة القدم على فيسبوك أوضح أن نتائج الفحوصات والأشعة التي أجراها الشناوي على موضع إصابته ستظهر اليوم الأحد، وستُحدد مستوى الإصابة والبرنامج العلاجي المطلوب.

موقف صاحب الـ32 عامًا من المباراة القادمة مازال غامضًا، لكن المرجح أن يتواجد لحماية عرين الفراعنة أمام تونس على استاد 974 القطري.

يُشار إلى أن منتخب مصر سيستعيد أمام تونس ظهيره الأيمن أكرم توفيق الذي غاب عن مواجهة الأردن للإيقاف، لكنه سيواصل افتقاده للمدافع أيمن أشرف لتعرضه لجذع في رباط الركبة، فيما يُحاول الجهاز الطبي تجهيز أحمد حجازي للحاق بالقمة المرتقبة.

حجازي كان قد تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة الجزائر في ختام دور المجموعات، وقد غاب عن مباراة ربع النهائي أمام الأردن.