هل يعوض ضياع تاليسكا؟ .. الهلال يتوصل لاتفاق مع نجم جلطة سراي السابق

الهلال يسعى لتحقيق نجاحات كبيرة في موسم الانتقالات الصيفي

كشفت تقارير صحفية، أن الهلال تمكن من التوصل لاتفاق مع يونس بلهندة لاعب جلطة سراي السابق خلال الساعات الأخيرة من أجل الانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الهلال يسعى لتعويض ضياع صفقة البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي انضم إلى النصر مؤخرًا في ضربة مدوية من العالمي.

ووفقًا لما نشره موقع "lions delatlas" المختص بشؤون اللاعبين المغاربة، أن بالفعل يونس بلهندة وافق على عرض الهلال خلال الساعات الأخيرة للانضمام له.

وأشار الموقع خلال تقريره إلى أن الهلال نجح في ضم اللاعب في صفقة مجانية بعد رحيل اللاعب مؤخرًا عن جلطة سراي بفسخ التعاقد بعد أزمته مع الإدارة هناك.

وأوضحت التقارير أن الراتب الذي سيتقضاه المغربي هو 5 ملايين يورو في الموسم، والعقد سيمتد مع الهلال إلى 3 سنوات مقبلة بداية من الموسم المقبل.

الزعيم يسعى لتقوية صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم الجديد، خاصًة حال التتويج بالدوري سيجعله مطالبًا بالدخول بالقوة في الموسم الجديد.

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