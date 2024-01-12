هل يعود هالاند ويبدأ دي بروينه؟ جوارديولا يذكر تفاصيل إصابات لاعبيه قبل مباراة نيوكاسل

هل تعود الكتيبة الكاملة لنجوم السيتيزين؟

يواجه مانشستر سيتي مضيفه نيوكاسل غدًا في قمة من قمم الدوري الإنجليزي، لحساب مباراة مؤجلة للفريق السماوي، وعين رجال بيب جوارديولا على تحقيق الانتصار ولا شيء آخر.

بيب جوارديولا لا يزال يتحدث عن السؤال الأبرز: متى يعود إرلينج هالاند من إصابته؟ وهذا كان الوضع في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.

حين سئل جوارديولا عن حالة المصابين وفي مقدمتهم هالاند وجون ستونز أجاب: "إرلينج (هالاند) خارج المباراة، وكذلك جون (ستونز)".

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وتمنى بيب جوارديولا أن يكون جاك جريليش قد حظي بتعافٍ كامل من الفيروس الخفيف الذي أصيب به، ويأمل أن يكون جاهزًا للمباراة.

وعن إمكانية مشاركة كيفن دي بروينه بشكل أساسي في المباراة قال: "رأيته بالأمس رائعًا جدًا وحركيًا، الدقائق التي لعبها بشكل عام كان جيدًا فيها وأفضل من التدريبات نفسها التي كان قبل مباراة هيدرسفيلد".

وأردف: "من الطبيعي أنك حين تمر بخمسة شهور من الإصابة ثم تعود، فإنك تتعرض لأحمال أقل في التدريب، إنه يتحسن ونحن لدينا مباراة، ثم سنجري 4-5 حصص تدريبية في أبو ظبي ستساعدنا بالتأكيد على أن نكون أفضل في الأشهر المقبلة".