هل يعود لشراكة أوباميانج؟ .. برشلونة يقترب من لاكازيت

ينوي نادي برشلونة الإسباني التوقيع مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات المقبلة، ويعد ضم النرويجي إرلينج هالاند أولوية بالنسبة إلى إدارة "البلوجرانا"، لكن الوضع المالي للنادي يمكن أن يمنع تلك العملية.

ولهذا، فإن جوان لابورتا، رئيس برشلونة، أخذ على عاتقه تهدئة عملية التعاقد مع هالاند، حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أفهم أن الناس متحمسون، لكن هناك عمليات صعبة للغاية، حتى لو كنا أفضل اقتصاديًا، أعتقد أننا يجب أن نضع معايير عقلانية في تحركاتنا".

ومع التراجع المرصود في عملية التعاقد مع هالاند، فإن برشلونة يوجه أنظاره الآن إلى الفرنسي ألكساندر لاكازيت مهاجم نادي آرسنال الإنجليزي.

موقع "le 10 sport" الفرنسي كشف أن برشلونة سيعمل على التعاقد مع لاكازيت، ليعود إلى شراكة الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مرة أخرى، لكن هذه المرة في "كامب نو".

عقد لاكازيت مع آرسنال ينتهي في 30 يونيو المقبل، ومن الممكن أن يرتدي قميص "البلوجرانا" بالمجان في الصيف المقبل.

ويشير المصدر نفسه إلى أن العملية تعتمد في المقام الأول على تخلص برشلونة من الهولندي ممفيس ديباي في المقام الأول.

ولا يملك برشلونة رفاهية جمع عدد من اللاعبين في خط الهجوم، خاصة وأن قانون كتلة الرواتب يجبر "البلوجرانا" على التخلص من بعض نجومه قبل التحرك لضم لاعبين جدد.

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