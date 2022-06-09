هل يُعلن العصيان؟ ليفاندوفسكي يختار الصعب من أجل برشلونة

الأمور تتعقد بين البولندي وبايرن ميونخ

تحدثت الأنباء القادمة من ألمانيا عن الخطوات المقبلة التي قد تحدث بين روبرت ليفاندوفسكي وبايرن ميونخ في حال رفض الأخير التفريط فيه لبرشلونة.

"ليفا" خرج علناً وطلب أن يسمح له بايرن بالمغادرة هذا الصيف، وإن كان تراجع قليلاً في حدة تصريحاته بخصوص الأمر عقب اللهجة القوية التي استخدمها في حديثه أثناء معسكر بلاده.

ما هو الموقف حالياً بين البولندي وبايرن؟

ونقل "سبورت 1" أحدث التطورات بين الطرفين، ومدى تطور العلاقة بين ليفاندوفسكي وبايرن ميونخ، ووضع برشلونة من الصفقة.

وقال الموقع إن رئيس برشلونة جوان لابورتا اتصل بوكيل اللاعب بيني زاهافي في الأيام الأخيرة وشكره على موقفه العلني وإعلان رغبته بالانتقال للبلوجرانا.

وأضاف التقرير أن بالوقت الراهن لا يستبعد أن يلجأ البولندي للعصيان والامتناع عن الالتحاق بتدريبات بايرن من أجل إجبار الأخير على بيعه.

مكالمة بين ليفاندوفسكي وحميديتش

وكشف التقرير عن مكالمة بين هداف بايرن والمدير الرياضي للنادي حسن صالح حميديتش في الأيام الأخيرة عقب حرب التصريحات بين الطرفين.

ورفض "ليفا" بحسب التقرير الاعتذار للبوسني، وشدد في المكالمة على رغبته في الرحيل وعدم وجود نية للاستمرار مع بايرن ميونخ.

اقرأ أيضاً

برشلونة يلجأ لابن كتالونيا حال فشل انضمام ليفاندوفسكي!

نجم برشلونة: رفضت ريال مدريد عدة مرات .. وأتمنى قدوم ليفاندوفسكي