هل يعتمد برشلونة حقًا على ميسي؟ .. دونه الفريق يسجل أكثر وينتصر أقل!

كيف هو حال برشلونة بوجود وبغياب ليونيل ميسي في السنوات الأخيرة؟

نغمة واحدة رفعتها جماهير الأندية المنافسة لبرشلونة طوال سنوات، وهي أن النجم الأرجنتيني هو كل ما يميز الفريق من إمكانيات.

البعض رأى أن برشلونة سيسقط بعد ليونيل ميسي، وهو رأي منطقي في ظل التأثير الكبير الذي يتركه الأرجنتيني في كل مناسبة يشارك فيها.

والبعض الآخر رأى أن تأثير ميسي على برشلونة سيحتاج لسنوات حتى يتم علاجه، وأن رحيل ليونيل في أي وقت سيتسبب في كارثة لن يحلها الزمن سريعًا.

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لكن صدقًا وبالرغم من التأثير الواضح لميسي على برشلونة فالأرقام لا تقول ذلك بشكل واضح، صحيح أن الأرجنتيني هو أكثر من يسجل وأكثر من يصنع دائمًا، لكن في غيابه يظهر الفريق بشكل طيب في بعض الأحيان، وبشكل متوحش في أحيان أخرى.

برشلونة دون ميسي ضد الكبار!

ضد ريال مدريد في آخر انتصارين كبيرين لبرشلونة غاب ليونيل ميسي، وتوقع البعض أن يسقط الفريق أمام الملكي.

فرأينا نجوم الفريق ينتفضون ويحققون الفوز برباعية قبل أن يحل بديلًا، ثم يعودون ويسجلون خماسية في غياب الأرجنتيني.

صحيح أن وجود ميسي يؤثر دائمًا على نتيجة الكلاسيكو، لكن في غيابه أثبت نجوم برشلونة قدرتهم على الاستحواذ والتفوق والتسجيل بالرباعيات والخماسيات.

بداية المشكلة

منذ أن رحل نيمار عن برشلونة في صيف 2017 والمشاكل تنهال على برشلونة في كل موسم، وتتراكم أكثر وأكثر بمرور السنوات.

وبداية من تلك اللحظة وبالتزامن معها بدأ تراجع مستوى لويس سواريز على كافة المستويات سواء الفنية أو البدنية.

"ميسي قد يلعب في الأرجنتين!"

وبسبب ذلك وضف له رحيل تشافي وإنييستا وماسكيرانو ودانييل ألفيش وغيرهم من النجوم لاعب تلو الآخر أصبح العبء كله على ليونيل ميسي.

النجم الأرجنتيني أصبح مطالب طوال الوقت أن يسجل ويصنع ويبني اللعب وبعض الأحيان أن يستعيد الكرات حتى!

برشلونة بوجود ميسي

بداية من صيف 2017 سنستعرض معكم إحصائية تخص برشلونة سواء في وجود ليونيل ميسي أو في غيابه.

هنا سنتحدث عن أرقام الفريق في وجوده منذ صيف 2017 الذي شهد رحيل نيمار وبداية الإنهيار الأكبر لبرشلونة.

خاض الفريق 166 مباراة في كل البطولات بوجود ليونيل ميسي، فازوا في 110 مباراة منهمم وتعادلوا في 35 وخسروا 21.

نسبة انتصارات برشلونة في وجود ميسي وصلت لـ 66.3% وسجل الفريق 376 هدفًا بنسبة 2.3 هدف في المباراة الواحدة.

وتلقت شباك برشلونة 148 هدفًا بنسبة 0.9 هدف في المباراة الواحدة، وجمعوا بشكل إجمالي معدل 2.2 نقطة كل لقاء.

برشلونة في غياب ميسي

في نفس الفترة خاض الفريق 24 مباراة في غياب ليونيل ميسي في كل البطولات التي شارك فيها الفريق.

فاز برشلونة في 15 مباراة بنسبة انتصارات وصلت لـ 62.5% وهو أقل بشكل واضح من النسبة التي يحققها الفريق في وجود ميسي، وما يزيد الطين بلة أن تلك النسبة تأتي على عدد أقل من المباريات، قد تكون أسوأ على الأغلب لو زاد عدد تلك اللقاءات.

وتعادل الفريق في أربعة لقاءات وخسر خمسة، وسجل 57 هدفًا بنسبة 2.4 هدفًا في المباراة الواحدة، وهي نسبة أعلى من تلك التي تخص وجود ميسي.

في الوقت نفسه تلقت شباك الفريق 26 هدفًا في تلك اللقاءات بمعدل 1.1 هدف في كل مباراة، كما حقق معدل نقاط أقل بواقع نقطتين في اللقاء.

الشاهد

وجود ميسي مؤثر ومهم بكل تأكيد بالنسبة لبرشلونة، لكن رحيله لن يعني إنهيار فريق أمتلك منظومة هي الأفضل على مستوى الناشئين في القرن الجديد.

نفس المدرسة التي أخرجت موهبة ميسي الفذة للنور أخرجت مؤخرًا أمثال ريكي بوتش وأنسو فاتي ورونالد آراوخو وأوسكار مينجويزا وغيرهم.

برشلونة هو نفس الفريق الذي يملك قوة شرائية مكنته كذلك من ضم أمثال عثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان وفرينيكي دي يونج وفيليبي كوتينيو.

لذلك الحديث عن إنهيار الفريق في غياب ميسي هو نوع من الخيال، ربما نتحدث عن تراجع طفيف، وفترة انتقالية يحتاجها النادي ليعود لمنصات التتويج ليس إلا.