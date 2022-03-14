هل يُعاقب؟ .. سخرية لاذعة من الشباب بحق حكم مواجهة الاتحاد

لم يتوقف الجدل أبدًا بشأن الحكم أناستاسيوس سيديروبولوس وإدارته لقمة الشباب والاتحاد يوم أمس في الدوري السعودي، والتي انتهت بفوز العميد 2-0.

الفريق الجداوي هزم ضيفه العاصمي بهدفين دون رد، وقد طالب الشبابيون باحتساب ركلتي جزاء في الشوط الثاني لكن الحكم اليوناني رفض مطالبهم، وهو ما أثار غضبهم وكذلك جيرانهم الهلاليين الذين كانوا يأملون في تعثر المتصدر وتقليص الفارق معه، خاصة بعد فوزهم على الرائد بهدف يتيم.

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ورغم أن العديد من محللي التحكيم في القنوات والصحف السعودية أيدوا قرارات الحكم وشددوا على صحة قراره عدم احتساب أي ركلة جزاء لصالح الشباب، إلا أن النادي العاصمي لم يقتنع كما يبدو وقد صعد من لهجته كثيرًا مساء اليوم الإثنين.

حكم المباراة يقرر استمرار اللعب ولا وجود لركلة جزاء لفريق #الشباب.#الشباب_الاتحاد#قنوات_SSC pic.twitter.com/CzDZK4jV5f — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 13, 2022

النادي وعبر حسابه الرسمي على تويتر وجه أولًا سؤالًا للاتحاد السعودي لكرة القدم حول إمكانية استقدام حكام أفضل من الطاقم الذي أدار القمة أمام الاتحاد.

مع الأسف.. ألم يكن من الأفضل استقدام حكام أفضل من هؤلاء ⁉️ @saudiFF pic.twitter.com/HVfJ3l8dr9 — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) March 14, 2022

وبعدها نشر تغريدة تضمنت استفتاءً حول إن كان الحكم مختص بكرة القدم أم كرة اليد، وذلك بقصد السخرية اللاذعة منه.

التصويت أحدث تفاعلًا كبيرًا من الجماهير واتجهت الأصوات للقول بأنه حكم كرة يد بنسبة تزيد عن 66%.

بعد الأخطاء المؤثرة من طاقم التحكيم في مباراة الأمس هل تعتقد بأن حكم المباراة 🤔؟ — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) March 14, 2022

تغريدة تويتر الشباب الساخرة جدًا من الحكم اليوناني واختياره من المتوقع أن تعرض النادي لعقوبة مشددة من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إذ اعتادت اللجنة عقاب كل من يتحدث بصورة غير لائقة عن التحكيم.

يُشار إلى أن فوز العميد عزز صدارته لجدول الترتيب برصيد 57 نقطة وحافظ على فارق الـ11 نقطة مع الهلال والشباب في المركزين الثاني والثالث، لكن مع امتلاك الأول لمباراتين مؤجلتين.