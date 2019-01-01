هل يظهر نيمار في المحكمة ليشهد ضد برشلونة؟

تضارب الأنباء حول سفر نيمار مساء اليوم، الخميس، إلى برشلونة

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

تضاربت الأنباء بشأن سفر نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، إلى برشلونة ليشهد في المحكمة حول قضيته مع النادي الكتالوني.

نيمار وجه اتهامًا إلى برشلونة بعد الحصول على مكافأة تجديد عقده والمقدرة بمبلغ 26 مليون يورو بسبب رحيله إلى باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ صاحب الـ 27 عامًا سوف يسافر مساء اليوم، الخميس، إلى المدينة الكتالونية تمهيدًا للشهادة في المحكمة صباح الغد.

ونفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الخبر مؤكدة أنّ نيمار لن يظهر في المحكمة وقد يتواجد والده فقط.

وكان من المفترض صدور الحكم النهائي في يناير الماضي لكن إدارة برشلونة طلبت الإطلاع على نص العقد الأصلي لنيمار في سان جيرمان وهو ما رفضه النادي الباريسي.

نيمار يخطط لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان مما يغلق الباب نحو رحيله عن العاصمة الفرنسية.