هل يظل رفيقًا لمقاعد البدلاء؟ .. تين هاج يعلن مصير رونالدو بالمشاركة هذا الموسم

النجم البرتغالي لم يظهر أساسيًا مع الشياطين الحمر في الموسم الجاري إلا في مباراة واحدة فقط حتى الآن

يبدو أننا سنرى البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بصورة مختلفة خلال الفترة المقبلة، في ظل هدوء الأجواء بينه وبين مدربه الهولندي إريك تين هاج، الذي أكد استعداد الدون لقيادة تشكيل الفريق الأساسي في قادم المباريات.

مقاعد البدلاء ترافق الدون منذ بداية الموسم:

في ظل عدم وضوح الرؤية حول مستقبل رونالدو خلال الميركاتو الصيفي الماضي، توترت العلاقات بينه وبين جمهور ناديه وبالطبع مدربه وزملائه.

كريستيانو أراد الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر في الصيف، بحثًا عن فريق يشارك معه في دوري أبطال أوروبا، قبل كأس العالم قطر 2022.

لكن غالبية الأندية أغلقت أبوابها في وجه رونالدو، ليضطر اللاعب للبقاء في الفريق الذي شهد أول تألق له بملاعب أوروبا، رغم أنه لم يحضر فترة الإعداد التي سبقت الموسم.

لكن احتفظ تين هاج بالنجم البرتغالي على مقاعد البدلاء مع الدفع به بديلًا في جميع المباريات منذ بداية الموسم باستثناء لقاء وحيد ضمن الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي، أمام فرينتفورد، وبعده عاد من جديد للدكة.

تين هاج يعلن جاهزية رونالدو لاستعادة مكانه:

فريق الشياطين الحمر يستعد لافتتاح مشواره في دور المجموعات بالدوري الأوروبي، غدًا الخميس، عندما يستضيف ريال سوسيداد الإسباني، على ملعب أولد ترافورد.

وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة، قال المدير الفني الهولندي: "يجب علينا الفوز بكل مباراة، نريد تحقيق لقب البطولة، لذلك نتعامل بجدية مع كل شيء خاص بها".

وبسؤاله عن الدون، علق تين هاج: "رونالدو شارك أساسيًا في مباراة برينتفورد، ومنذ ذلك الحين لم يظهر بشكل أساسي في أي مباراة، لكنه حاليًا مستعد، ويمكنه أن يبدأ في غالبية المباريات".

حال ظهور الدون في مواجهة الغد أمام الفريق الإسباني، ستكون المشاركة الثالثة له في الدوري الأوروبي في تاريخه، إذ شارك به من قبل مع سبورتنج لشبونة البرتغالي منذ ما يقرب من 20 عامًا.

وقتها ودع البطولة من الدور الأول التمهيدي بالهزيمة أمام بارتيزان الصربي، إذ هُزم بسداسية مقابل أربعة أهداف، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.