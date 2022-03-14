هل يطلب رحيل صلاح؟ .. ماني: أتمنى اللعب بجوار مبابي في ليفربول!

أكد ساديو ماني نجم فريق ليفربول على رغبته في اللعب بجوار النجم الفرنسي كيليان مبابي في صفوف الريدز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "ليكيب"، وأكد خلالها أن مبابي سيكون عليه الانضمام لصفوف ليفربول حتى يحدث ذلك.

وقال ماني ردًا عن سؤال إذا ما كان يريد اللعب بجوار كيليان مبابي: "سأحب أن ألعب بجواره بكل تأكيد".

وأردف: "سيكون خط الهجوم استثنائي في ذلك الوقت، لكنه سيتوجب عليه أن يأتي إلى ليفربول، أنا متأكد من أنه سيحب ذلك".

تأتي تصريحات ماني بالتزامن مع تعثر مفاوضات تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح رفقة ليفربول، والتي توقفت في ديسمبر الماضي.

وكان يورجن كلوب المدير الفني للريدز قد أكد في تصريحات صحفية أن النادي قام بكل ما لديه من أجل إرضاء صلاح.

جدير بالذكر أن صلاح يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفًا.