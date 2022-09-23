هل يضيف لها في المستقبل؟ مورينيو يشرح ماذا تعني الوشوم على جسده

البرتغالي "سبيشيال وان" في كل شيء!

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما عن العديد من الأشياء في تصريحات مثيرة لمجلة "إسكويري" الإيطالية.

واستدعى مورينيو لحظات السعادة التي مرت به أثناء احتفالات أنصار روما في العاصمة الإيطالية بالتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، مشيرًا إلى إعجابه الكبير واحتياجه لاحتفالات من هذا النوع.

وقال مورينيو في تصريحاته: "كان احتفالًا لا يصدق، فزت بدوري الأبطال مع إنتر ولكنني لم أذهب إلى ميلانو لأنني انضممت إلى ريال مدريد، ولم تتح لي الفرصة بشكل كبير لأعيش ذلك".

وأضاف: "هذه المرة الوضع كان مختلفًا، أردت البقاء في روما، هذه اللحظات تدرك فيها كم هو مختلف أن يكون الاحتفال للجميع وليس شخصيًا فقط، أن تشعر أنك جعلت نفسك عضوًا في هذه العائلة الخاصة.

سعادة مورينيو بهذا اللقب كبيرة، الأمر الذي استدعى أن يقوم بعمل وشم على جسده "تاتو" لتجميع كل ألقابه الأوروبية التي حصل عليها.

وقال مورينيو عن الأمر: "أملك تاتو للألقاب الثلاثة التي حصلت عليها على المستوى الأوروبي، سأضع تاتو أيضًا إذا أنجب أبنائي أطفالًا، ستكون تلك طريقة مميزة للاحتفال".

ولكن مورينيو عاد لينفي أن تكون هناك أي تاتوهات أخرى على جسده "لها علاقة بكرة القدم" مشيرًا إلى أنه اكتفى بهذا الأمر عقب الحصول على بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لأنه بذلك حقق جميع الألقاب الأوروبية الهامة على مستوى الأندية، وهي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.