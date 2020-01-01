هل يضم النصر الدنماركي كريستيانسن؟ نادي مالمو يحدد موقفه النهائي

نادي مالمو السويدي يحدد موقفه النهائي من بيع كريستيانسن لنادي النصر السعودي.

كشفت تقارير صحفية سويدية، عن رد نادي مالمو السويدي، بشأن العرض المقدم من نادي النصر السعودي، للتعاقد مع لاعب الوسط الدنماركي أندريس كريستيانسن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، يواصل سعيه لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل غلق باب القيد مساء غدٍ الأحد، بعد أن أجرى العديد من الصفقات.

وأشارت صحيفة "SportExpressen" السويدية، إلى أن نادي النصر يرغب في شراء عقد كريستيانسن من مالمو السويدي، مقابل مبلغ 30 مليون كرونة سويدية.

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الصحيفة أكدت على أن دانيال أندرسون، المدير الرياضي لنادي مالمو، رفض العرض المقدم من نادي النصر، من أجل رحيل كريستيانسن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

رفض أندرسون عرض نادي النصر السعودي، جاء في ظل معرفته أهمية كريستيانسن وضرورة استمراره مع الفريق خلال الموسم الحالي.

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كريستيانسن قام بتجديد عقده مع نادي مالمو السويدي مؤخرًا لمدة عام واحد، ليمتد عقده حتى عام 2024، حيث يرفض ناديه بقوة أي عروض مقدمة للاعب، على رأسها عرض نادي نيويورك سيتي الأمريكي مقابل 17 مليون دولار.

جاء ذلك بعدما رفض الألماني مسعود أوزيل، لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، العرض المقدم من نادي النصر، حيث يقترب من الانتقال إلى فريق دي سي يونايتد الأمريكي خلال فترة الانتقالات الشتوية.