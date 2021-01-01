هل يضع ضغوطات على أرتيتا؟ فينجر يعلن جاهزيته للعودة إلى آرسنال!

الأمر مجهول..

أعلن آرسين فينجر، المدير الفني الأسبق لآرسنال، استعداده للعمل مرة أخرى في ملعب الإمارات إن طُلِب منه ذلك، رغم أنه لا يتوقع أن يحدث الأمر.

المدرب الفرنسي أشرف على حقبة ذهبية للجانرز امتدت من 1996 حتى 2018، حقق خلالها عددًا من البطولات أبرزها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بدون هزيمة.

ومنذ أن رحل فينجر ولم تتحسن الأمور، فخليفته كان أوناي إيمري ومعه ساءت النتائج، ثم خلفه ميكيل أرتيتا، الذي بدأ جيدًا ثم أخذ في المعاناة بقوة هذا الموسم.

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وبالنسبة لفينجر، فإن آرسنال إن احتاجه فسيلبي النداء، ففي تصريحات للصحافة قال "إذا احتاجوا لي فسأساعدهم، لكنني لا أتوقع ذلك، لا".

فينجر لا يزال غاضبًا من الطريقة التي رحل بها عن ملعب الإمارات، ولكنه يحاول النسيان، فقال "الوقت طبيب يداوي الجراح كما تعلم".

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ويتولى حاليًا المدرب البالغ من العمر 68 عامًا منصبًا في الاتحاد الدولي "فيفا"، باعتباره رئيس تطوير كرة القدم.

الضغوطات لاحقت أرتيتا كثيرًا بعد عجزه عن الفوز في 8 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، قبل أن تنصلح الأمور بفوزه على تشيلسي ثم برايتون في آخر مباراتين.

بكل الأحوال، لا يزال أرتيتا في خطر، ففي حال أن عاد للنتائج السلبية قد تتم الإطاحة به، ومن يعلم، تصريحات فينجر الحالية تفتح الباب لعودته مرة أخرى حتى ولو كان خيارًا مؤقتًا.