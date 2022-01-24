هل يشكوه للفيفا؟ .. بيتروس يكشف عن مفاجأة كبيرة في علاقته مع النصر

أدلى نجم الوسط البرازيلي بيتروس بتصريحات مثيرة لبرنامج "أكشن مع وليد" كشف خلالها عن بعض المفاجآت الكبيرة في علاقته مع ناديه السابق النصر.

لاعب الوسط الذي أمضى 3 سنوات مع النصر ومن ثم غادره بداية الموسم الجاري بفسخ عقده، وقد عاد للدوري السعودي من بوابة نادي الفتح خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

ماذا قال بيتروس عن علاقته مع النصر؟

صاحب الـ32 عامًا أكد بداية حديثه أنه مازال يشعر بالغربة لوجوده مع الفتح بعد اعتياده التواجد مع النصر في العاصمة السعودية الرياض، ولكنه أكد أن صفحة ناديه السابق أغلقت تمامًا وأن تركيزه على مساعدة فريقه الجديد.

وأوضح بيتروس أنه يحتفظ بعلاقات صداقة قوية مع بعض زملائه السابقين في النصر، مشيرًا إلى أنه كذلك على اتصال مع عبد الرزاق حمدالله الذي انضم للاتحاد.

وأضاف حول قصة رحيله عن النصر "أحتاج يومين للحديث عن قصة رحيلي عن النصر، هذا ليس مهمًا الآن، المهم أنني عدت وأنا مع فريق جديد الآن".

وتابع بعد إصرار المراسل "صدقني القصة كبيرة، أقسم أنها كانت لحظات صعبة، مازلت محبًا للنادي ولكل جماهيره، وجل جماهير الفريق تحبني وهذا هو الأهم".

بيتروس كشف عن مفاجآت كبيرة تتعلق بمستحقاته المالية لدى النصر، بقوله "مازال لدي مستحقات مالية لدى النصر، لدي الكثير الكثير من المبالغ، رواتب عديدة لم أحصل عليها، لكني أثق في أن النادي سيدفع مستحقاتي هذا الأسبوع".

تابع حول إمكانية شكوى النصر للاتحاد الدولي لكرة القدم "لن أشكو النادي للفيفا، فأنا أثق بالرئيس مسلي آل معمر وأنه رجل جيد وسيدفع مستحقاتي، لأنه وعدني بذلك".

وأتم "علاقتي ممتازة بالإدارة وأنا لاعب محترف ألعب من كل قلبي دومًا".

كيف كانت مسيرة بيتروس مع النصر؟

النجم البرازيلي ارتدى القميص الأصفر صيف 2018، وقد نجح في قيادة الفريق للفوز بلقب الدوري السعودي موسم 2018-2019 بتألق ملفت منه في الوسط.

عُرف عن بيتروس خلال مسيرته مع النصر حماسه ولعبه بروح قتالية مذهلة وغيرته الكبيرة على الفريق، وقد دخل في مشاكل متعددة مع المنافسين وجماهير الهلال تحديدًا لتعمده استفزازهم أحيانًا.

لعب بيتروس مع النصر 103 مباراة في جميع البطولات المحلية والخارجية، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 9 وحصل على 22 بطاقة صفراء بجانب بطاقة حمراء واحدة.

وبجانب لقب الدوري السعودي، فاز بيتروس مع النصر بكأس السوبر السعودي بعد الفوز على التعاون عام 2019.

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