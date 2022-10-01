هل يشارك حجازي في كلاسيكو الاتحاد والنصر؟ حُسم الأمر

تعرف على موقف حجازي من كلاسيكو النصر والاتحاد

سيطرت حالة من الغموض حول موقف المصري أحمد حجازي، مدافع وقائد فريق نادي الاتحاد، من المشاركة في مباراة الكلاسيكو التي ستجمع بين النصر والاتحاد.

ويستضيف النصر نظيره الاتحاد غدًا الأحد، في مباراة الكلاسيكو على ملعب مرسول بارك، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

حجازي أثار القلق داخل الاتحاد قبل الكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية، عن أن حجازي قد يغيب عن مواجهة الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر، بعدما تعرض للإصابة رفقة منتخب مصر.

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وأشار الصحفي الرياضي أحمد الجدي إلى أن حجازي سيغيب بنسبة كبيرة عن الكلاسيكو، بعدما تعرض للإصابة خلال وجوده في معسكر منتخب مصر.

ويعد حجازي أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني لنادي الاتحاد بقيادة البرتغالي نونو سانتو.

ما هو موقف حجازي النهائي من المشاركة في الكلاسيكو؟

كشف الإعلامي الاتحادي علاء سعيد، عن موقف حجازي النهائي من المشاركة في مباراة كلاسيكو النصر والاتحاد، قبل المواجهة بيوم.

ونشر سعيد عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يؤكد فيها على أن حجازي سيكون جاهزًا للمشاركة في الكلاسيكو.

وجاء نص تغريدة سعيد كالآتي: "الحمد لله، قائد الاتحاد أحمد حجازي جاهز للقاء النصر، وسيغادر مع الفريق قليل إلى الرياض".

وتغادر بعثة الاتحاد إلى الرياض اليوم السبت، بعد أن ينتهي الفريق من إجراء التدريب الرئيسي قبل المباراة، حيث يفضّل سانتو عدم التدريب في العاصمة قبل الكلاسيكو.

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