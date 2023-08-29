هل يشارك بطل الدوري السعودي في "الشامبيونز ليج؟".. رئيس عمليات "روشن" يرد

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تتوجه بوصلة كرة القدم في العالم نحو منطقة الشرق الأوسط مع التطورات الهائلة التي تشهدها مسابقة الدوري السعودي، في أعقاب تنظيم قطر لكأس العالم 2022، وفي نهاية العام الجاري ستتوجه العيون مجددًا إلى جدة التي تستضيف كأس العالم للأندية في وجود مانشستر سيتي المملوك عربيًا، وفي ظل وجود نادي الاتحاد السعودي ضمن الفرق المشاركة واشتماله على باقة من أهم نجوم العالم، ووجود الأهلي المصري بطل إفريقيا.

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هذا التطور المتسارع سئل عنه كارلو نوهرا، رئيس العمليات في الدوري السعودي للمحترفين، فقال لموقع "بلومبرج": "نحن نسعى لجلب أفضل اللاعبين إلى الدوري السعودي، هذا لا يعني ميزانية لا تنتهي، ولكننا لن نعيق أنفسنا أبدًا إذا كان بإمكاننا الحصول على أفضل اللاعبين".

وأضاف عن إمكانية مشاركة بطل الدوري السعودي في دوري أبطال أوروبا: "نحن ملتصقون بدوري أبطال آسيا، ولكن أي تطوير أو تحسين مطروح لا يمكن ألا نأخذه بعين الاعتبار".

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كل هذه التطويرات تأتي ضمن خطط المملكة العربية السعودية ورؤية 2030 في كافة المجالات والتي تعتمد على كرة القدم كبوابة استثمار وترفيه ممتازة.

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