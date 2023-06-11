هل يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 بعد فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا 2023؟

فرص مشاركة الزمالك المصري في كأس العالم للأندية 2025 في النسخة الأولى للبطولة بنظامها الجديد..

حقق الأهلي المصري لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 بعد تغلبه على الوداد المغربي في النهائي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الأهلي ضمن المشاركة بالفعل في بطولة كأس العالم للأندية 2025 إلى جانب الوداد المغربي عن قارة إفريقيا، بصفتهما المتوجين دوري الأبطال في 2021 و2022.

وبدأت الأصوات تتعالى بإمكانية مشاركة الزمالك المصري في كأس العالم للأندية 2025، بعد فوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا 2023، ومنافسة الوداد في النهائي، باعتبار "الفارس الأبيض" وصيف دوري الأبطال في 2020.

ما هو النظام الجديد لكأس العالم للأندية 2025؟ وما الفرق المشاركة؟

لكن ما إمكانية تحقيق ذلك، وهل سيكون للزمالك مقعد بالفعل في كأس العالم للأندية 2025 بعد تتويج الأهلي والوداد بلقب دوري أبطال إفريقيا في آخر ثلاثة مواسم.

ما هو عدد الأندية المشاركة من إفريقيا في كأس العالم للأندية 2025؟

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كشف بالفعل عن عدد المقاعد التي ستحصل عليها أندية كل اتحاد قاري في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد.

"فيفا" أعلن أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يملك 4 مقاعد في مونديال الأندية الموسع، وهو ما زاد من الحديث عن فرص الزمالك في المشاركة.

ما هي الآلية الخاصة بتأهيل الفرق الإفريقية إلى كأس العالم للأندية 2025؟

"فيفا" حدد ثلاثة معايير لتحديد الأندية المتأهلة إلى كأس العالم للأندية، من بينها القاعدة الخاصة بفوز فريق واحد بأكثر من بطولة في قارته.

وفي البيان الذي أعلن خلاله "فيفا" عن كأس العالم للأندية بنظامها الجديد: "في حال فوز أحد الأندية بنسختين أو أكثر من مسابقة الأندية الأولى في الاتحاد القاري خلال الفترة 2021-2024، فسيتم استخدام ترتيب الأندية المحسوب وفقًا للمعايير الرياضية لمنح حق التأهل".

"فيفا" أوضح كذلك أنه تم وضع قاعدة بمشاركة ناديين على الأكثر من كل بلد في كأس العالم للأندية، إلا إذا تمكن أكثر من فريقين في البلد الواحد من تحقيق لقب دوري الأبطال.

وحدد "فيفا" إمكانية تأهل فريقين على الأكثر من كل بلد إذا تم اللجوء إلى المعايير الرياضية، بحيث إذا صعد بطل إلى كأس العالم يمكن أن يرافقه فريق واحد من نفس البلد عن طريق المعايير الرياضية.

هل يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 بعد فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا 2023؟

بداية، فإن "فيفا" حدد بالفعل أن الفترة التي يتم على أساسها تحديد المشاركين في كأس العالم للأندية 2025، هي من 2021-2024، وبالتالي فإن بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020 التي حل فيها الزمالك وصيفًا خلف الأهلي لن يكون لها اعتبار في المشاركة.

أما في حالة اللجوء إلى ترتيب الأندية المحسوب وفقًا للمعايير الرياضية، فحينها سيتم العودة إلى تصنيف الأندية الخاص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

الزمالك حاليًا يحتل المركز السادس في التصنيف الخاص بالاتحاد الإفريقي، الذي يتصدره الأهلي ويأتي خلفه الوداد.

ويعد نادي الترجي الرياضي التونسي هو الأقرب لمرافقة الأهلي والوداد إلى كأس العالم للأندية 2025، لاحتلاله المركز الثالث في تصنيف "كاف".

الزمالك يملك بالفعل فرصة أخيرة للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، وذلك إذا تمكن من الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا 2024، في حال تمكن من التأهل إليها في نهاية الدوري المصري 2022-2023.