هل يستمر مينيزيس؟ نادي النصر حسم قراره النهائي

تعرف على موقف مينيزيس من الاستمرار مع النصر

كشفت تقارير صحفية، عن موقف مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، موقفه النهائي من استمرار المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، المدير الفني الحالي للفريق الأصفر.

وتولى مينيزيس مهمة تدريب نادي النصر، خلفًا للمدرب الكرواتي ألين هورفات، الذي تولى المسؤولية بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا بسبب سوء نتائج الفريق معهما.

ومن جانبه، أكد الصحفي الرياضي بندر العتيبي على أن نادي النصر استقر على استمرار مانو مينيزيس في تدريب فريق نادي النصر خلال الموسم القادم.

جاء ذلك بعدما قام العتيبي بالرد على أحد متابعيه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والذي استفسر عن استمرار مينيزيس من عدمه، ليرد عليه الصحفي "نعم سيستمر".

ومن المقرر أن يستمر مينيزيس في مهمة تدريب نادي النصر للموسم القادم، بعدما قدم الفريق تحت قيادته مستويات مميزة، بتحقيق نتائج طيبة محليًا وآسيويًا.

وقاد مينيزيس نادي النصر للصعود إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، متصدرًا للمجموعة الرابعة، بعدما حقق الفوز على السد القطري في مباراة الجولة الأخيرة ضمن منافسات دور المجموعات بهدفين مقابل هدف واحد.

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وتسعى إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، للحفاظ على استقرار الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك باستمرار مينيزيس، بالإضافة إلى تدعيم الفريق بلاعبين جدد مميزين، بناءً على طلب المدرب البرازيلي.