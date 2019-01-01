هل يستجيب بيريز لمطالب جماهير ريال مدريد؟

بعث جمهور ريال مدريد، رسالة واضحة وصريحة لرئيس النادي فلورنتينو بيريز، بشأن الصفقات الجديدة التي يحتاجها المدرب زين الدين زيدان، ليعود اللوس بلانكوس لسابق عهده.

وفي استفتاء جماهيري ضخم، شارك فيه أكثر من 150.000 مشجع مدريدي عبر بوابة صحيفة "آس" الإلكترونية، صوت قرابة الـ55.000 للسهم البلجيكي إدين هازارد، باعتباره المطلب الجماهيري الأول، ليكون "جالاكتيكوس" المرحلة القادمة.

وبوجه عام، أيدت الأغلبية الكاسحة سيناريو حصول زيزو على دعم ضخم في الميركاتو الصيفي، على غرار ما يتردد في مختلف وسائل الإعلام المقربة من الميرينجي، عن تمويل مشروع زيدان بحوالي نصف مليار يورو، لتجديد دماء الفريق، بعد إصابة جيل "لا ديسما" بالشيخوخة الكروية.

ثنائية مذهلة في آخر الدقائق من توفان في شباك تولوز ضمنت الفوز لـ مارسيليا 🔷👏 pic.twitter.com/h7ksxVuTb9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 20, 2019

لكن المفاجأة غير المتوقعة، جاءت في تذيل بطل العالم بول بوجبا قائمة المطلوبين من قبل مشجعي النادي الملكي، بحصوله على 13.800 صوتا فقط، أي أقل من 10% من إجمالي الأصوات، أقل حتى من الأصوات التي تحصل عليها مواطنه تانجوي ندومبيل، لاعب نادي ليون المرشح هو الآخر لارتداء قميص الريال.

وفسرت الصحيفة المدريدية تجاهل مشجعي النادي التصويت لبوجبا، على أنه رسالة واضحة للرئيس وزيدان، مفادها أنهم لا يحبذون فكرة شراء الدولي الفرنسي، والعكس تماما بالنسبة للمهاجم الصربي لوكا يوفيتش، الذي احتل المرتبة الثانية خلف أفضل صانع ألعاب في البريميرليج، وتبعهما متوسط ميدان توتنهام كريستيان إريكسن ونجم باريس سان جيرمان نيمار جونيور في المركزين الثالث والرابع.

وفي الختام، أشار التقرير إلى أنه في أسوأ الظروف، سيضطر زيدان للتخلص من نصف اللاعبين، لتمويل صفقات ما يعرف إعلاميا "الجيل الجديد لريال مدريد".