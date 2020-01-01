هل يرقص ريال مدريد على جراح مانشستر سيتي؟

أوجاع السيتي سلاح ذو حدين..

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد قد يستغل عقوبة حرمان مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا في الموسمين المقبلين، من أجل تعزيز صفوفه.

واستبعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مانشستر سيتي من المشاركة في دوري الأبطال لمدة موسمين؛ بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيفة، كما غُرم النادي، 30 مليون يورو.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ألمحت إلى اهتمام ريال مدريد ببعض لاعبي السيتي، وذلك قبل المواجهة التي تجمع الفريقين، بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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العملاق الإسباني، سبق وأن ارتبط في أكثر من مناسبة بالتعاقد مع رحيم سترلينج، جناح السيتيزنز، حيث قدم من قبل 80 مليون يورو بالإضافة إلى جاريث بيل، للحصول على خدمات الدولي الإنجليزي، ولكن إدارة السيتي رفضت العرض.

تضامن واسع مع المُتسبب في حرمان مانشستر سيتي من دوري الأبطال

سترلينج، البالغ من العمر 25 عامًا، قد يعود إلى رأس اهتمامات ريال مدريد، بعد التطورات الجديدة.

كيفن دي بروين، قد ينتهي به المطاف أيضًا في ريال مدريد، ومزاملة مواطنيه إيدين هازارد، وتيبو كورتوا.

وفي سياق آخر، قد يُصعب قرار الاتحاد الأوروبي من مهمة ريال مدريد، في دوري الأبطال هذا الموسم، فحرمان السيتي من المشاركة في المسابقة الأوروبية قد تدفعهم لبذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق اللقب في هذه النسخة.

جوارديولا، عانى من الفشل على الصعيد الأوروبي خلال مشواره مع السيتي، ويبدو أنه أمامه فرصة محدودة لتغيير هذا الواقع.

ويحل الفريق الملكي، ضيفًا على السيتي، في 26 فبراير، بذهاب دور الـ16، بينما تُقام مباراة العودة في 17 مارس المقبل.